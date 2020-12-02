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    Найвищий рейтинг довіри у Зеленського, за ним йдуть несподівані суперники – опитування

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    Володимир Зеленський користується найбільшою довірою громадян&nbsp; - Найвищий рейтинг довіри у Зеленського, за ним йдуть несподівані суперники – опитування
    Володимир Зеленський користується найбільшою довірою громадян 
    Фото: прес-служба президента України

    У всіх найвідоміших політиків рейтинг довіри серед українців негативний

    Найбільший рейтинг довіри серед українців має президент Володимир Зеленський, на другому місці міський голова Києва Віталій Кличко, на третьому - колишній глава уряду Володимир Гройсман. Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг.

    Зокрема, Зеленському довіряють 44% (в середині листопада 46%), не довіряють 53% (51%);

    • меру Києва Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють 54%;
    • експрем'єру Володимиру Гройсману довіряють 31%, не довіряють 58%;
    • спікеру Ради Дмитру Разумкову довіряють 27%, не довіряють 32%, не чули про нього 35%;
    • лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють 71%;
    • співголові «ОПЗЖ» Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють 53%, не чули про нього 18%;
    • п'ятому президенту Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють 75%;
    • главі МВС Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють 65%;
    • експрем'єру Арсенію Яценюку довіряють 15%, не довіряють 78%;
    • прем'єру Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють 46%, не чули про нього 34%;
    • главі Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 9%, не довіряють 44%, не чули про нього 42%.
    Скріншот: ratinggroup.ua
    Скріншот: ratinggroup.ua

    Дослідження проводилось 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років, помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.

    Згідно з попереднім опитуванням, проведеним в середині листопада, рейтинг довіри до політиків також очолював Володимир Зеленський, якому довіряли 46% опитаних, 51% - не довіряли. На другому місці був Дмитро Разумков (довіряли 32% і 36% - не довіряли), на третьому - Юлія Тимошенко (довіряли 25%, 72% - не довіряли.


    Теги: Володимир Гройсман Віталій Кличко рейтинг Володимир Зеленський
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