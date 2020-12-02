Найвищий рейтинг довіри у Зеленського, за ним йдуть несподівані суперники – опитування

У всіх найвідоміших політиків рейтинг довіри серед українців негативний

Найбільший рейтинг довіри серед українців має президент Володимир Зеленський, на другому місці міський голова Києва Віталій Кличко, на третьому - колишній глава уряду Володимир Гройсман. Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг.

Зокрема, Зеленському довіряють 44% (в середині листопада 46%), не довіряють 53% (51%);

меру Києва Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють 54%;

експрем'єру Володимиру Гройсману довіряють 31%, не довіряють 58%;

спікеру Ради Дмитру Разумкову довіряють 27%, не довіряють 32%, не чули про нього 35%;

лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють 71%;

співголові «ОПЗЖ» Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють 53%, не чули про нього 18%;

п'ятому президенту Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють 75%;

главі МВС Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють 65%;

експрем'єру Арсенію Яценюку довіряють 15%, не довіряють 78%;

прем'єру Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють 46%, не чули про нього 34%;

главі Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 9%, не довіряють 44%, не чули про нього 42%.

Скріншот: ratinggroup.ua

Дослідження проводилось 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років, помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.

Згідно з попереднім опитуванням, проведеним в середині листопада, рейтинг довіри до політиків також очолював Володимир Зеленський, якому довіряли 46% опитаних, 51% - не довіряли. На другому місці був Дмитро Разумков (довіряли 32% і 36% - не довіряли), на третьому - Юлія Тимошенко (довіряли 25%, 72% - не довіряли.



