Президентський рейтинг: Зеленського та Порошенка розділяє 10% – опитування

У Петра Порошенка та Володимира Зеленського зараз найвищі рейтинги

Якби президентські вибори проходили в кінці жовтня-початку листопада 2020 року, до другого туру вийшли б чинний глава держави Володимир Зеленський та п'ятий президент Петро Порошенко

За президента Зеленського планують голосувати 21% усіх опитаних і 31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За п'ятого президента та чинного нардепа Петра Порошенка проголосували б відповідно 14% і 21%, за нардепа від «ОПЗЖ» Юрія Бойка - відповідно 12% і 17%, за лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко - відповідно 6% і 8%.

За Ігоря Смешка - відповідно 4% і 6%, за Руслана Кошулинського - відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка - відповідно 2% і 2%, за Олександра Вілкула - відповідно 1% і 1%.

Згідно з опитуванням центру Разумкова, партію «Слуга народу» підтримують 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах, а за «Європейську солідарність» готові віддати свій голос відповідно 13% і 21%.

Опитування проводилося з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 осіб в усіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу. Похибка не перевищує 2,3%.

Згідно з вересневим опитуванням групи Рейтинг, рейтинг Зеленського обвалився нижче 30%.