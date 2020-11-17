Разумков німецькій газеті: У деякій мірі я вже президент
Глава українського парламенту дав інтерв’ю впливовому німецькому виданню
Журналісти впливового німецького видання Die Welt поцікавилися у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, чи може він себе уявити у ролі президента.
Разумков відповів, що його робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання.
«До наступних виборів ще довгий шлях. Україна має великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитись на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях», ─ зазначив спікер українського парламенту.
Водночас, Разумков зауважив, що українською мовою його посада називається «голова парламенту», а німецькою – «президент парламенту».
«Отже, принаймні в деякій мірі, я вже президент», ─ заявив Дмитро Разумков.
Як повідомлялося, 11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що захворів на коронавірус.