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    Разумков німецькій газеті: У деякій мірі я вже президент

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    Разумков зауважив, що німецькою мовою його посада називається &laquo;президент парламенту&raquo; - Разумков німецькій газеті: У деякій мірі я вже президент
    Разумков зауважив, що німецькою мовою його посада називається «президент парламенту»

    Глава українського парламенту дав інтерв’ю впливовому німецькому виданню

    Журналісти впливового німецького видання Die Welt поцікавилися у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, чи може він себе уявити у ролі президента.

    Разумков відповів, що його робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання.

    «До наступних виборів ще довгий шлях. Україна має великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитись на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях», ─ зазначив спікер українського парламенту.

    Водночас, Разумков зауважив, що українською мовою його посада називається «голова парламенту», а німецькою – «президент парламенту».

    «Отже, принаймні в деякій мірі, я вже президент», ─ заявив Дмитро Разумков.

    Як повідомлялося, 11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що захворів на коронавірус.

    Теги: Україна президент робота Дмитро Разумков коронавірус
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