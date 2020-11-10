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    Рейтинг «Слуги народу» продовжує падати, «Євросолідарності» – зростає – соціологія

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    25 жовтня на місцевих виборах&nbsp;&laquo;Євросолідарність&raquo; отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів - Рейтинг «Слуги народу» продовжує падати, «Євросолідарності» – зростає – соціологія
    25 жовтня на місцевих виборах «Євросолідарність» отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів

    Партію «Слуга народу» підтримують 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах, а за «Європейську солідарність» готові віддати свій голос відповідно 13% і 21%

    Рейтинг партії «Слуга народу» продовжує падати, а «Європейської солідарності» – зростає. Про це свідчить опитування, що проводилося в рамках проєкту «Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку» Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

    Згідно з дослідженням, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України:

    • партію «Слуга народу» підтримали б 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме,
    • партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 13% і 21% ,
    • партію «Опозиційна платформа — За життя» — відповідно 12% і 16,5%,
    • ВО «Батьківщина» — відповідно 6% і 8%,
    • партію «Сила і честь» — відповідно 3% і 5%,
    • ВО «Свобода» — відповідно 2,5% і 4%,
    • партію «Голос» — відповідно 2% і 3%,
    • «Партію Шарія» — відповідно 2% і 2%,
    • партію «За майбутнє» — відповідно 2% і 2%,
    • партію «Громадянська позиція» — відповідно 1% і 2%,
    • Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 1% і 2%,
    • партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 1% і 2%,
    • партію «Наш край» — відповідно 1% і 1%,
    • за партії «Пропозиція», «Опозиційний блок», «Перемога Пальчевського» — менше 1% опитаних.

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    Як повідомлялося, «ЄС» виграла вибори у Києві, «Удар» – другий.

    Також нагадаємо, що 25 жовтня на місцевих виборах «Євросолідарність» отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів.

     Читайте також:

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