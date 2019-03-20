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    Токаєв став президентом Казахстану

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    <p>Токаєв приніс присягу президента народу Казахстану</p> - Токаєв став президентом Казахстану

    Токаєв приніс присягу президента народу Казахстану

    Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Берік Імашев в середу вручив Токаєву посвідчення президента, нагрудний знак, штандарт і орден «Алтин Киран»

    Екс-голова сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

    На спільному засіданні палат парламенту Токаєв приніс присягу президента народу. «Урочисто присягаю вірно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан», - сказав Токаєв.

    Він став президентом Казахстану на термін, що залишився повноважень обраного президента, який закінчується в квітні 2020 року.

    Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Берік Імашев в середу вручив Токаєву посвідчення президента, нагрудний знак, штандарт і орден «Алтин Киран».

    Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

    Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:

    Джерело: Интерфакс

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