Токаєв став президентом Казахстану



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Токаєв приніс присягу президента народу Казахстану

Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Берік Імашев в середу вручив Токаєву посвідчення президента, нагрудний знак, штандарт і орден «Алтин Киран»

Екс-голова сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

На спільному засіданні палат парламенту Токаєв приніс присягу президента народу. «Урочисто присягаю вірно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан», - сказав Токаєв.

Він став президентом Казахстану на термін, що залишився повноважень обраного президента, який закінчується в квітні 2020 року.

Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Берік Імашев в середу вручив Токаєву посвідчення президента, нагрудний знак, штандарт і орден «Алтин Киран».

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.

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Джерело: Интерфакс