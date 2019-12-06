НАЗК хоче перевірити декларації розвідників



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Агентство закликає силові структури погодити перевірку декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції запропонувало силовим відомствам погодити процедуру перевірки декларацій своїх співробітників.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

«У Національному агентстві проводяться заходи щодо ухвалення окремих порядків подання декларацій особами, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність. З метою подальшої державної реєстрації Національне агентство запропонувало керівникам силових відомств погодити відповідні проєкти порядків», - йдеться у повідомленні.

У НАЗК відмітили, що т.в.о. голови НАЗК Наталія Новак звернулася до голови СБУ, директора НАБУ, начальника УДО, міністра внутрішніх справ, голови Нацполіції, голови Служби зовнішньої розвідки та керівників інших відомств з пропозицією провести робочу нараду з метою прискорення опрацювання та погодження вказаних проєктів нормативно-правових актів.