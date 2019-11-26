Що за душею у «Слуги народу». Фінансовий звіт партії президента у деталях

Всього на рахунки партії «Слуга народу» за три місяці (липень-вересень) надійшло понад 108 млн грн: 18 млн від фізичних осіб та 90 – від юридичних

Своїх спонсорів-фізосіб партія засекретила усіма можливими способами

Провладна партія «Слуга народу», яка у результаті виборів отримала найбільшу фракцію у Верховній Раді, оприлюднила свій фінансовий звіт за третій квартал поточного року. Документ, який опублікований на сайті НАЗК, пояснює тонкощі внутрішньопартійної кухні. До прикладу, завдяки звіту стало зрозуміло, що «Слуга народу» - абсолютний рекордсмен у витратах на рекламу під час виборів. За розкрутку «Слуги народу» у розпал виборів (липень 2019-го) на телебаченні партія сплатила понад 73 млн грн, і половина цих коштів пішла на рахунки «1+1 Media». Цей медіахолдинг пов’язують з олігархом Ігорем Коломойський, який вважається близьким до президента Володимира Зеленського.

Крім того, завдяки звіту стало зрозуміло, що партія «слуг» отримувала велику підтримку агробізнесу.

Загадкові жертводавці

Всього на рахунки політичної партії за три місяці (липень-вересень) надійшло понад 108 млн грн: 18 млн від фізичних осіб та 90 – від юридичних.

Зауважимо, що своїх спонсорів-фізосіб «Слуга народу» засекретила усіма можливими способами: по-перше, не вказала місця реєстрації жодного з них (такого собі не дозволила жодна інша парламентська партія), по-друге, частину донорів вказала у форматі прізвище та ініціали, що є порушенням законодавства (до такого методу приховування вдавалась і «Європейська Солідарність» Порошенка). Отже, встановити чи принаймні припустити, ким є справді донори із поширеними прізвищами, не знаючи міста їхньої реєстрації, майже неможливо.

Від фізосіб всього надійшло 18 платежів, причому сума одиннадцяти з них перевищує мільйон гривень.

Найбільший внесок зробила Цимбаленко Катерина Ігорівна: 1,6 млн грн. Ні в базах, де зібрана інформація про бізнес, ні в інтернеті інформації стосовно цієї людини немає.

Ще один прихильник «слуг», який перерахував 1,5 млн грн, вказаний як «Клдіашвілі Л.». У Києві зареєстрований ФОП Клдіашвілі Лаша за профілем «діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування». Крім того, людина з таким ім’ям є керівником і співзасновником двох ТОВ: «Тегіла плюс» (ресторанна діяльність) та «Оптімал Транс Плюс» (вантажний морський транспорт). Одним із співзасновників «Оптімал Транс Плюс» є бізнесмен з Херсона Віктор Григорович Попов. Людина із таким ім’ям є кінцевим бенефіціарним власником низки енергетичних компаній.

0,8 млн грн у скарбничку партії перерахував Лєфі Борис Костянтинович – бенефіціар приватного підприємства «ІТС», зареєстрованого у Чорноморську (Одещина). Ймовірно, його син – Лєфі Іван Борисович – відомий одеський бізнесмен, нині займається наданням консультативних послуг, а також є засновником благодійного фонду «Світанок».

Втім, попри втаємниченість та прізвища з ініціалами, за якими може ховатися хто завгодно, у фінзвіті політсили все ж можна відшукати вельми цікаві історії. Зокрема про щедрого спонсора «слуг» Петрощука Артема Васильовича – київського адвоката, який перерахував партії понад 1,5 млн грн одним платежем. Щоправда, ці кошти йому повернули. У звіті це пояснили так: «відповідно до абз.7 ст.15 Закону «Про політичні партії в Україні» відмовився голова партії». «Слуга народу» виставила Артема Петрощука своїм кандидатом на окрузі №102 (Кіровоградщина), який успішно тривалий час засівав одіозний Олесь Довгий. Саме він вчергове і став переможцем, майже вдвічі випередивши кандидата-парашутиста від «слуг». Тобто фактично Петрощука принесли в жертву на окрузі. Сам Артем Петрощук швидко визнав перемогу Довгого і назвав її «чесною».

Пікантність ситуації полягає у тому, що за інформацією ЗМІ, переобратися на окрузі Довгому допоміг впливовий столичний забудовник Андрій Ввариш – той самий, якого називають забудовником нової влади та «київським рєшалою». Влив Вавриша пояснюється просто: він – друг голови Офісу президента Андрія Богдана, що обоє не приховують.

Ба більше, у згаданого «підсадного» кандидата у депутати Артема Пертощука є брат Євген прямо пов'язаний з Вавришем. Він є бенефіціаром ТОВ «Керуюча компанія «Атмосфера», власником якої є компанія Riverside Development Со (минулого року змінила назву на Saga Development), яка і належить Вавришу. Крім того, Євген Петрощук є кінцевим бенефіціаром Business Research Group, одним із попередніх власників якого був Вадим Олегович Струневич. Нині він нардеп від «Слуги народу», пройшов за списоком. Подейкують, що прохідне місце отримав саме завдяки протекції Вавриша.

1,1 млн грн партії Зеленського перерахував відданий прихильник - Галущенко Руслан Михайлович. Це не перша його спроба підтримати копійкою політичний проект нинішнього глави держави. Згідно з даними ЦВК, напередодні другого туру президентських виборів він перераховував на рахунок кандидата у президенти Володимира Зеленського 148 тис. грн, але його внесок повернули через помилку.

Юридичні особи пожертвували партії значно більше коштів, ніж фізичні.

«Слуга народу» без слуг

Згідно з даними фінзвіту, у партії офіційно не працює і не отримує зарплату жодна особа. Так, у графі «працівники складу апарату партії» вказано цифру 0, тобто на зарплату у липні-вересні «Слуга народу» не витратила ні копійки. Голова політичної сили Олександр Корнієнко пояснив, що партія наразі використовує послуги волонтерів, а для ведення бухгалтерії та юридичного супроводу залучає виконавців на умовах аутсорсу. Він запевнив, що «найближчим часом» політична сила планує «переходити на оплачувану діяльність у зв’язку з розвитком партії».

На оренду приміщень за вказаний період партія витратила 3 млн грн, на оренду технічних засобів – 406 тис. Крім того, політсила заплатила майже 1,3 млн грн податків та зборів.

Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко стверджує, що партія використовує лише послуги волонтерів

Природно, що в останні тижні перед голосуванням на виборах до парламенту політсила вклала чимало коштів у рекламу. Так, всього за рекламу на телебаченні партія заплатила 73,1 млн грн. Зокрема, всеукраїнським топ-мовникам мовникам:

«1+1» - 33,4 млн грн

ТЕТ (належить до конгломерату «1+1 Media») – 6,8 млн грн

«Інтер» - 13,7 млн грн

«Україна» - 7,3 млн грн

StarLightMedia – 11,9 млн грн («Новий канал» - 2,4 млн грн, СТБ – 3,5 млн грн, ICTV – 6 млн грн).

На зовнішню рекламу – білборди, сітілайти - пішло понад 17,1 млн грн, причому основним виконавцем послуг стала компанія із красномовною назвою ТОВ «Зе Медіа» - йому партія за ці послуги сплатила 16 млн грн.

Згідно з даними звіту, оренда приміщення у бізнес-центрі «Парковий» у день парламентських виборів коштувала «слугам» 353 тис. грн. Оренда приміщення у цьому ж центрі в інші дні коштувала вдвічі дешевше. Так, 28 серпня у «Парковому» відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами за закритими дверима, без телефонів – і за оренду у той день було сплачено 186 тис. грн. Стільки ж – за оренду 5 вересня, коли відбулося ще одне таке ж закрите засідання «слуг».

Крім того, понад 2 млн грн від партії отримала «Київська школа економіки і менеджменту» за семінар «Макро та мікроекономіка».

За домени (sluga-narodu.org.ua, sluga-narodu.com, sluga-narodu.kiev.ua та з десяток інших) «слуги» сплатили понад 10 тис. грн.

Повний звіт партії можна подивитися тут.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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