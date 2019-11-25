Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків
Кабмін досі не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову
Кабінет міністрів досі не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову службу, через це виникає «безглуздий документообіг».
Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив на своїй сторінці у Facebook.
«У 2014 році в Україні було прийнято закон про очищення влади. Згідно з ним, кожен, хто влаштовувався на державну службу, має пройти перевірку. За правилами чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити», - зазначив Дубілет.
Він заявив, що у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову.
Також повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».