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    Економіка та фінанси

    Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків

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    Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет - Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків
    Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет

    Кабмін досі не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову

    Кабінет міністрів досі не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову службу, через це виникає «безглуздий документообіг».

    Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив на своїй сторінці у Facebook.

    «У 2014 році в Україні було прийнято закон про очищення влади. Згідно з ним, кожен, хто влаштовувався на державну службу, має пройти перевірку. За правилами чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити», - зазначив Дубілет.

    Він заявив, що у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову.

    «І ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає. І так кожен раз. Ось такий безглуздий документообіг у природі. Звісно, зараз постараємося швидко це змінити», - наголосив Дубілет.
    Нагадаємо, з минулого тижня у Державній митній службі тестують онлайн-систему скарг.
    Раніше Дубілет показав, як скорочується паперовий документообігВін нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).
    Крім того Дубілет запропонував запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерством. Повідомляється, що після запуску проєкту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.

    Також повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».

     

    Кабмін міністр податки закон документи НАЗК уряд Дмитро Дубілет Державна податкова служба
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