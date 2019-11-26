Одіозне сімейство Засух «усиновило» політика Гройсмана



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Структури Засух продовжують фінаснувати політичний проект колишнього прем'єра

Футбольний клуб «Колос» (Ковалівка), що виступає у Прем'єр-лізі чемпіонату України, профінансував «Українську стратегію Гройсмана» у ІІІ кварталі 2019 року на 3 мільйони гривень. Про це йдеться у фінансовому звіті партії на сайті НАЗК.

Футбольний клуб переказав кошти на рахунок партії 5 серпня 2019 року.

Згідно з аналітичною системою YouControl, засновник ФК «Колос» Андрій Засуха – син українського політика, екс-нардепа (ВРУ 2-го скликання) та колишнього голови Київської ОДА Анатолія Засухи. Його дружина Тетяна Засуха була народною депутаткою (4-6 скликання), зокрема представляла Партію регіонів. Балотувалася вона на Київщині у 94-му окрузі, змагалася з Віктором Романюком. Тоді її звинувачували в тому, що вона намагається визнати недійсними близько 17 тисяч голосів, відданих за Романюка.

Нині подружжя Засух працює у сфері аграрного підприємництва, пише «Чесно».

Футбольне видання «Трибуна» так пише про село Ковалівка: «Андрій Засуха – колишній футболіст-аматор, сьогодні президент створеного у 2012 році футбольного клубу «Колос». При цьому має здобуту в Москві дипломатичну освіту (МГИМО). Хоча юридично власниками «Колоса» є генеральний директор клубу Євгеній Євсєєв та віце-президент Віталій Шалімов (обоє – екс-гравці ковалівської команди), саме сім'я Засух опікується новачком УПЛ від самого початку, а «Світанок» (агрофірма «Світанок», – ред.) є його титульним спонсором. Як і всієї Ковалівки».

Статутний капітал ТОВ «Футбольний клуб «Колос» Ковалівка» – 1 тис. грн. Водночас компанія має 16 видів діяльності, серед яких, наприклад, діяльність приватних охоронних служб, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Фірми родини Засух фінансують партію Володимира Гройсмана не вперше.

Як повідомляв «Главком», станом на 17 липня було відомо, що партія Гройсмана «Українська стратегія» вже витратила на виборчу кампанію 61 млн грн. Серед фінансових донорів-фізосіб кампанії «Української стратегії» було вказане ТОВ «Митний термінал Київщини», яке займається транспортною обробкою вантажів. Це підприємство перерахувало на виборчі рахунки партії Гройсмана 1 млн грн.

Серед спонсорів партії Гройсмана виявилось одіозне сімейство Засух

Згідно з реєстром юридичних осіб, власником цієї організації є Анатолій Засуха. Це екс-голова Київської облдержадміністрації та Київської облради. Дружина Засухи – колишня одіозна народна депутатка від Партії регіонів Тетяна Засуха, яка під час перебування в парламенті змінила кілька фракцій та партій.

Після Помаранчевої революції нова влада ініціювала щодо близького до Кучми Анатолія Засухи кримінальне переслідування щодо перевищення службових повноважень. Він ховався від українського правосуддя на території Росії, називаючи мотиви переслідування виключно політичними.

Анатолій Засуха також є акціонером ПАТ «Саливонківський цукровий завод», яке у ІІ кварталі 2019 року переказало партії Гройсмана 3 млн грн. Однак ці гроші довелося повернути заводу (найпоширеніша причина повернення – це наявність у компанії податкового боргу, що не дає їй змоги фінансувати політичні партії). Три дні по тому ті ж 3 млн політсилі надіслав ФК «Колос».

Ще 3 млн у ІІ кварталі партії дала «Агрофірма «Світанок». Її власниця – Тетяна Засуха.

Тобто протягом року компанії, пов'язані із Засухами, перерахували політсилі Гройсмана щонайменше 7 млн грн (без повернених коштів «Саливонківського цукрового заводу»).

Законом визначено ліміти на внески, за якими юридичні особи не мають права переказувати будь-якій партії більш ніж 3,4 млн грн (800 мінімальних зарплат). При цьому якщо одна фізична чи юридична особа має визначальний вплив на діяльність кількох юросіб, то на них поширюється ліміт внесків як для однієї компанії. Однак формально фірми Засух належать різним членам сім'ї, тому це обмеження не застосовується.

Нагадаємо, що після Помаранчевої революції нова влада ініціювала щодо близького до Кучми Анатолія Засухи кримінальне переслідування щодо перевищення службових повноважень. Він ховався від українського правосуддя на території Росії, називаючи мотиви переслідування виключно політичними.

Зазначимо, що загалом протягом третього кварталу партія «Українська стратегія Гройсмана» зібрала 33 млн грн. Левова частка цих коштів – внески фізичних осіб. Фактично всі ці гроші політсила спрямувала на власний рахунок виборчого фонду під час парламентської кампанії 2019 року.