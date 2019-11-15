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    НАЗК просить Мін'юст віднести посаду Богдана до посад із високим корупційним ризиком

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    <span>Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента 21 травня</span> - НАЗК просить Мін'юст віднести посаду Богдана до посад із високим корупційним ризиком
    Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента 21 травня
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    До переліку посад із високим корупційним ризиком НАЗК також пропонує внести посади першого заступника і заступника керівника Офісу президента

    Національне агентство з попередження корупції просить Міністерство юстиції віднести посаду керівника Офісу президента до переліку посад із високим і підвищеним рівнем корупційних ризиків. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

    Крім цього, до переліку НАЗК пропонує внести посади першого заступника і заступника керівника Офісу президента.

    Також до посад із високим корупційним ризиком відносяться посади керівників і заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

    Як повідомлялось, керівник офісу президента Андрій Богдан і його заступники відтепер зобов’язані подавати декларації.

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків затверджується Національним агентством. На сьогодні зазначений Перелік затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за №987/29117.
    Міністерство юстиції НАЗК Андрій Богдан Офіс президента
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