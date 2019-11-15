НАЗК просить Мін'юст віднести посаду Богдана до посад із високим корупційним ризиком
До переліку посад із високим корупційним ризиком НАЗК також пропонує внести посади першого заступника і заступника керівника Офісу президента
Національне агентство з попередження корупції просить Міністерство юстиції віднести посаду керівника Офісу президента до переліку посад із високим і підвищеним рівнем корупційних ризиків. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.
Крім цього, до переліку НАЗК пропонує внести посади першого заступника і заступника керівника Офісу президента.
Також до посад із високим корупційним ризиком відносяться посади керівників і заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації.
Як повідомлялось, керівник офісу президента Андрій Богдан і його заступники відтепер зобов’язані подавати декларації.
Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.