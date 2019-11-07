НАЗК зафіксувало в жовтні понад 100 порушень в деклараціях



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У жовтні НАЗК затвердило 102 рішення про результати повних перевірок декларацій

Найчастіше порушення стосуються недостовірної інформації в деклараціях

У жовтні 2019 року Нацагентство із боротьби з корупцією зафіксувало ознаки 104 порушення антикорупційного законодавства. Про це повідомляє пресслужба агентства у четвер, 7 листопада.

Уповноважені особи НАЗК склали і направили до суду 70 протоколів про адміністративні правопорушення. З них дев'ять адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, один адмінпротокол - про порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності і два адмінпротоколи - про невиконання законних вимог НАЗК.

За порушення термінів подання декларацій складені шість адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані - шість адмінпротоколів, чотири адмінпротоколи - за декларування недостовірних відомостей у розмірі від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За порушення порядку подання звіту політичної партії Нацагентство направило до суду 35 адмінпротоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії - п'ять.

Крім того, за невиконання законних вимог агентства направлено до суду два адмінпротоколи.

«НАЗК затвердило 26 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов'язаних з корупцією. З них за результатами перевірок в 20 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - всього більш ніж 193 млн грн, а також встановлені ознаки умисного неподання шість декларацій», - повідомили в агентстві.

Крім цього, в жовтні агентство затвердило 102 рішення про результати повних перевірок декларацій.

Національне агентство направило вісім приписів, п'ять з них внесені за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Ще три приписи внесені за результатами перевірок державних органів.