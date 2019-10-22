Богдан і його заступники відтепер зобов’язані подавати декларації, - НАЗК



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Національне агентство з питань запобігання корупції розширило коло суб’єктів декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу на розширення кола суб’єктів декларування. Змінами до закону України «Про запобігання корупції», які набрали чинності 18 жовтня, розширено коло суб’єктів декларування. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Відтепер до суб’єктів електронного декларування належать керівник Офісу президента України, перший заступник та заступник керівника Офісу президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

Нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України «Про запобігання корупції») набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Генпрокуратура скерувала до Національного антикорупційного бюро кримінальне провадження за фактом зловживання владою протягом 2017 року службовими особами Адміністрації президента і НАЗК.