Зеленський призначив главу Адміністрації президента
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Указ про призначення Андрія Богдана на посаду глави АП 21 травня опублікований на сайті президента
Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента України.
Відповідний указ №304/2019 від 21 травня опублікований на сайті президента.
«Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, враховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України «Про державну службу» постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича главою Адміністрації президента України», - говориться в указі Зеленського.
Нагадаємо, 21 травня Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.
На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.
Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.