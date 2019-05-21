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    Зеленський призначив главу Адміністрації президента

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    <span>Після відставки уряду Азарова в 2014-му і трагічних подій Євромайдану Андрій Богдан став радником Ігоря Коломойського</span> - Зеленський призначив главу Адміністрації президента
    Після відставки уряду Азарова в 2014-му і трагічних подій Євромайдану Андрій Богдан став радником Ігоря Коломойського
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Указ про призначення Андрія Богдана на посаду глави АП 21 травня опублікований на сайті президента

    Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента України.

    Відповідний указ №304/2019 від 21 травня опублікований на сайті президента.

    «Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, враховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України «Про державну службу» постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича главою Адміністрації президента України», - говориться в указі Зеленського.

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

    Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів. 

    На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. 

    Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.

     Читайте також: Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)
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