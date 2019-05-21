Зеленський призначив главу Адміністрації президента



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Указ про призначення Андрія Богдана на посаду глави АП 21 травня опублікований на сайті президента

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента України.

Відповідний указ №304/2019 від 21 травня опублікований на сайті президента.

«Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, враховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України «Про державну службу» постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича главою Адміністрації президента України», - говориться в указі Зеленського.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.