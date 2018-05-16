НАЗК внесло припис міністру соцполітики Реві

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Міністр соціальної політики Андрій Рева

У 16-ти працівників Мінсоцполітики виявлені порушення щодо подання декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло міністру соціальної політики Андрію Реві.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

«За результатами проведеної Національним агентством планової перевірки встановлені порушення щодо подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно 16-ти працівників Мінсоцполітики», - повідомляє прес-служба НАЗК.

Також у приписі йдеться про вимогу надати НАЗК інформацію про виконання антикорупційної програми Мінсоцполітики на 2017 рік за IV квартал та розпочати оцінку корупційних ризиків у діяльності міністерства у 2018 році.

За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Нагадаємо, у травні НАЗК ухвалило рішення про внесення припису меру Києва Віталію Кличку через порушення антикорупційного законодавства директором комунального підприємства «Госпкомобслуговування» Володимиром Басалигою.

До слова, НАЗК перевірить електронну декларацію нардепа Рабіновича.