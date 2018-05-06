НАЗК внесло припис Кличку

Агентство вимагає провести службове розслідування та вжити заходів щодо усунення порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про внесення припису меру Києва Віталію Кличку через порушення антикорупційного законодавства директором комунального підприємства «Госпкомобслуговування» Володимиром Басалигою. У відомстві встановили, що підлеглий мера не передав належні йому



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НАЗК

Агентство вимагає провести службове розслідування та вжити заходів щодо усунення порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про внесення припису меру Києва Віталію Кличку через порушення антикорупційного законодавства директором комунального підприємства «Госпкомобслуговування» Володимиром Басалигою.

У відомстві встановили, що підлеглий мера не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду. Такі дії є порушенням статті 36 Закону України «Про запобігання корупції».

Агентство вимагає провести службове розслідування та вжити заходів щодо усунення вказаного порушення. Також йдеться про притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Як наголосили в НАЗК, даний припис є обов’язковим до виконання.

Нагадаємо, НАЗК перевірить електронну декларацію нардепа Рабіновича.