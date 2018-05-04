НАЗК перевірить електронну декларацію нардепа Рабіновича

НАЗК взялося за декларацію Рабіновича за 2017 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку електронних декларацій чотирьох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Зазначається, що було прийнято рішення про продовження терміну перевірки чотирьох суб'єктів декларування.



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Фото: Главком Нардеп Вадим Рабінович

НАЗК взялося за декларацію Рабіновича за 2017 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку електронних декларацій чотирьох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що було прийнято рішення про продовження терміну перевірки чотирьох суб'єктів декларування.

Зокрема, буде перевірена декларація (за 2017 рік) народного депутата Вадима Рабіновича (фракція Опозиційний блок). Крім того, буде перевірено декларацію за 2016 рік в.о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова.

Також перевірять виправлену декларацію (за 2015 рік) нардепа Андрія Журжія (фракція «Самопоміч»), а також декларації за 2015 і 2016 роки міського голови Краматорська (Донецька область) Андрія Панкова.

Як повідомляв «Главком», нардеп Рабінович позичив у дружини 13 млн грн

ЗМІ також інформували, що Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство по запобіганню корупції та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно розслідують 4 кримінальні провадження щодо незаконного збагачення народного депутата України Вадима Рабіновича.

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