НАЗК внесло приписи міністру Петренку та головам обласної та міської рад



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Міністр юстиції України Павло Петренко

Павлу Петренку внесено припис щодо усунення порушень вимог закону «Про запобігання корупції» та надання інформації, яка запитувалась Нацагентством, проте не була надана

Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 7 червня внесло три приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону та прийняло рішення про направлення до суду двох протоколів про адмінправопорушення, які стосуються недотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

Так, внесено припис міністру юстиції України Павлу Петренку щодо усунення порушень вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» та надання інформації, яка запитувалась Національним агентством, проте не була надана.

Крім того, внесено припис голові Харківської обласної ради Сергію Чернову стосовно директора КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктора Забашти, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого підпорядкуванням йому близької особи (сина), чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Внесено припис міському голові Івано-Франківська, особі, яка очолює виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, стосовно директора Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігоря Максимчука, який не вжив заходів щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у колишнього директора Івано-Франківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 21 Ольги Чопик, чим порушив вимоги частини четвертої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Нагадуємо, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Також складено два протоколи стосовно головного спеціаліста, інспектора відділу державного архітектурно-будівельного контролю Трускавецької міської ради Валентини Кіндракевич, яка не повідомила начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Трускавецької міської ради про наявність у неї реального конфлікту інтересів під час проведення позапланової перевірки на об’єкті будівництва офісних приміщень на предмет дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання будівельних робіт, а також вчинила дії в умовах цього конфлікту, чим порушила вимоги пунктів 2 та 3 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року НАЗК уже вносило припис міністру юстиції України Павлу Петренку через конфлікт інтересів, що пов’язаний з в.о. директора ДП «Центр оцінки та інформації» В’ячеславом Леманинцем.