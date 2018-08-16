Названа дата обговорення вердикту у справі Манафорта



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Пол Манафорт

Справу Манафорта відправили присяжним

Колегія присяжних почне обговорювати вердикт у справі Пола Манафорта у четвер, 16 серпня. Про це повідомляє Associated Press.

«Справу екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта відправили присяжним. Обговорення почнуться в четвер», - йдеться в твіттері агентства.

Манафорт очолював передвиборний штаб нинішнього президента США Дональда Трампа. Восени 2017 року Манафорту було пред'явлено звинувачення по 12 пунктам. Зокрема, його підозрюють в тому, що з 2010 по 2014 рік він не заплатив податки з приблизно $16 млн. При цьому він нібито тримав гроші в іноземних банках.

Раніше американський банкір заявив, що Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа.

Як відомо, судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.

Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.