Названа кількість ліжко-місць, забезпечених киснем
За даними Віктора Ляшка, перепрофільовано 70% ліжок для хворих на Covid-19
Понад 70% ліжко-місць у лікарнях країни забезпечено киснем, необхідним для пацієнтів з дихальною недостатністю. Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«На сьогодні більше 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем. Зараз 55-60% госпіталізованих потребують лікування киснем», – зазначив він.
Ляшко уточнив, що в кількісному вираженні в лікарнях перепрофільовано 64 349 ліжок для допомоги пацієнтам з Covid-19. З них 44 436 ліжок забезпечено киснем.
Крім того, 29 487 ліжок з підведеним киснем на сьогодні вільні.
Сьогодні представниця ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер повідомила про передачу українським лікарням 300 кисневих концентраторів. За її словами, для України довгостроковим планом мало б стати забезпечення усіх лікарень централізованим постачанням кисню.
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