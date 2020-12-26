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    Названа кількість ліжко-місць, забезпечених киснем

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    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що 55-60% госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки - Названа кількість ліжко-місць, забезпечених киснем
    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що 55-60% госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки
    Фото з відкритих джерел

    За даними Віктора Ляшка, перепрофільовано 70% ліжок для хворих на Covid-19

    Понад 70% ліжко-місць у лікарнях країни забезпечено киснем, необхідним для пацієнтів з дихальною недостатністю. Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «На сьогодні більше 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем. Зараз 55-60% госпіталізованих потребують лікування киснем», – зазначив він.

    Ляшко уточнив, що в кількісному вираженні в лікарнях перепрофільовано 64 349 ліжок для допомоги пацієнтам з Covid-19. З них 44 436 ліжок забезпечено киснем.

    Крім того, 29 487 ліжок з підведеним киснем на сьогодні вільні.

    Сьогодні представниця ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер повідомила про передачу українським лікарням 300 кисневих концентраторів. За її словами, для України довгостроковим планом мало б стати забезпечення усіх лікарень централізованим  постачанням кисню.

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    Теги: коронавірус Віктор Ляшко
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