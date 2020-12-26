Більшість вже перехворіла? Лікарі шукають пояснення оптимістичним цифрам від Степанова

«Зараз люди спокійніше ставляться до коронавірусу, не панікують»

В Україні спостерігають спад хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що на такий спад вплинув карантин вихідного дня. Аби з’ясувати, наскільки звіти уряду зображають реальність, «Главком» звернувся до лікарів з різних куточків країни. Саме вони можуть оцінити зміни, які стались впродовж останніх тижнів.

Так, за словами лікарки сімейної медицини Тетяни Петрової з центру первинної медико-санітарної допомоги Чкаловського ОТГ на Харківщині, у них і не було великого потоку хворих на коронавірус.

«Всього за весь час пандемії у нас було 25 пацієнтів з цією хворобою. Якщо говорити про тенденцію, то кількість випадків зменшилася за останній час, особливо якщо порівнювати із вереснем і жовтнем.

Лікарка вважає, що «більшість українців вже перехворіли у прихованій формі, тобто без підтвердженого діагнозу».

«Важкий перебіг спостерігається тільки у клінічних хворих. У більш молодому віці проявляється підвищенням температури до 38 градусів без задухи. Можна сказати, що ажіотаж звернень до лікарів нині спав на понад 50%. Пройшов той бум, коли казали, що «ковід» – це смертельна хвороба. Зараз люди спокійніше до неї ставляться, не панікують», – каже вона.

Крім того, сімейний лікар з Рівнянської ОТГ на Кіровоградщині Олексій Петренко зазначив, що у них кількість звернень зменшилась удвічі.

«Думаю тому, що більшість вилікувалися вже. Загалом у цей проміжок часу стабільно багато захворювань на респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів. Не завжди відомо, чи це «ковід», чи це інша інфекція. Водночас зараз тестуються більше людей, ніж раніше. Якщо кілька тижнів тому можна було відправляти на тестування людей з підтвердженою пневмонією, то зараз можна «ловити» коронавірус і на проявах респіраторних синдромів», – говорить Петренко.

Лікар зазначив, що «зміна протоколу дозволила встановлювати захворювання за симптоматикою».

«Раніше відповіді на тест чекали одну добу – максимум дві. А зараз не менше двох діб, а то й тиждень. Як працював один Лабораторний центр у Кропивницькому, так він один і працює. Але відповідь на результати тестів доводиться чекати довше… Знаю, що в районі (у Новоукраїнському районі) місць не вистачає в лікарнях, стоять величезні черги. Особисто у мене більш-менш спокійно», – додав він.

Динаміка захворюваності на коронавірус в останні тижні, якщо вірити офіційним даним, пішла на спад. Кількість нових хворих чотири тижні підряд зменшується, при цьому число тих, хто одужав, стабільно перевищує число тих, хто захворів.

Нагадаємо, пік захворюваності, згідно з даними МОЗ, припав на кінець листопада. Тоді добовий показник сягав понад 16 тис. хворих на добу. Тепер картина геть інша. Наприклад, за неділю, 20 грудня, виявлено всього 6,5 тис. нових випадків хвороби. У будні цифри більші, але все одно суттєво нижчі за пікові показники.

Глава МОЗ Максим Степанов пояснює цю тенденцію ефективністю карантину вихідного дня, який кілька тижнів діяв у країні.

Зазначимо, що 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.