В Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу



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116 пацієнтів з коронавірусом вчора померли від ускладнень

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - помер від ускладнень. Це теж новий антирекорд.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що днем ранше в Україні медики виявили 6 719 нових хворих на коронавірус.

За весь час епідемії в Україні Covid-19 виявили 322 879 випадків інфікування. З них 134 898 людей одужали, а 6 043 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися майже 182 тисячі людей.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Києві (631) та Харківській (627), Одеській (600) та Хмельницькій (381) областях. Найменше випадків у Кіровоградській області — 89. В усіх інших регіонах виявили понад 100 інфікованих.

Зазначимо, що у Києві, де виявили 631 новий випадок коронавірусу, це теж є найбільше число за весь час пандемії. З початку пандемії в Києві виявили 32 500 випадків Covid-19. Місто є антилідером за кількістю заражень.

До слова, кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 41 млн. Іспанія стала першою країною Європи, яка нарахувала мільйон інфікованих Covid-19.

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