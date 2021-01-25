Названо націю, яка найчастіше у світі напивається до втрати рівноваги

Найбільше пиячили торік мешканці Шотландії та Англії

Велика Британія очолила міжнародний рейтинг країн, громадяни яких напиваються настільки сильно, що втрачають рівновагу і невиразно вимовляють слова.

Про це йдеться у звіті Survey Global Drugs (GDS) за 2020 рік.

Так, проблема алкоголю у Великій Британії виявилася набагато серйознішою, ніж вживання будь-яких інших препаратів. Близько 5% мешканців країни віком до 25 років повідомили, що зверталися за лікуванням до лікарні після того, як напилися. Середній глобальний показник у світі складає 2%.

«Звернення за невідкладною медичною допомогою - серйозний наслідок вживання алкоголю, який вимагає витрат як для служби охорони здоров'я, так і для окремих осіб», — йдеться у звіті.

Крім того, 94% заявили, що вживали алкоголь останнім часом, тоді як 2,3% вживали героїн. При цьому мешканці Шотліндії та Анлії заявили, що за рік напивалися у середньому понад 33 рази. Цей показник став найвищим серед 25 країн, які досліджувалися, і більш ніж удвічі вищий, ніж у Польщі, Угорщині, Німеччині, Греції, Іспанії, Італії та Португаліії. Середній світовий показник був трохи більше 20 разів, а найнижчий виявився у колумбійців - 6,5 разів.

Лише 7% опитаних шотландців і британців повідомили, що не були п'яними протягом останніх 12 місяців. Лише данці і австралійці мали меншу частку - 5%. При цьому британці також найменше шкодували про те, що напилися, тоді як 32,8% у світі сказали, що це була помилка. Такої думки притримувався 31% громадян Великої Британії і 88,3% колумбійців.

Тим часом ірландські чоловіки шкодували, що напилися, у 35,3% випадків, а жінки - у 48,8% випадків.

«Хоча це може відображати молодший вік учасників у цих країнах, це також може відображати велику культурну прийнятність сп'яніння і пиття як обряд посвячення в цих регіонах», - вважають дослідники.

Найчастіше люди шкодували про те, що змішували напої і вживали наркотики одночасно з алкоголем.

В організації зазначили, що алкоголь завдає серйозної шкоди і призводить, зокрема, до нещасних випадків, травмувань та придушення імунної системи, що є особливо небезпечним під час пандемії. Дослідники порадили не поспішати при вживанні алкоголю, не змішувати напої і уникати скупчень великої кількості люди, які п'ють.

Опитування проводилося з листопада 2019 року по лютий 2020 року до пандемії. У ньому взяли участь понад 110 тисяч осіб з усього світу. Респондентів просили сказати, скільки разів вони були настільки п'яні, що «фізичні і розумові здібності були порушені до тієї міри, що порушувалася рівновага/мова, здатність чітко зосередитися на речах».