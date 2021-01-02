Британський дієтолог назвала простий спосіб перемогти похмілля

Через зневоднення організм не може розщепити токсини, що надійшли зі спиртним, зазначила дієтолог

Британський дієтолог Аманда Калленберг вказала простий спосіб перемогти похмілля.

Про це повідомляє The Mirror.

У бесіді з The Mirror вона розповіла, що алкоголь, маючи сечогінний ефект, позбавляє людське тіло від рідини.

Медик додала, що через зневоднення організм не може розщепити токсини, що надійшли зі спиртним.

Як зазначила фахівець, необхідно пити багато води, до, під час і на наступний день після вживання алкоголю, щоб запобігти похмілля вранці.

«Намагайтеся випивати склянку води між напоями і випивати хоча б один великий стакан води перед сном», – сказала Калленберг.

Також вона наголосила на важливій ролі правильного харчування до і після застілля. За словами лікаря, перед вживанням алкоголю воно дозволить уповільнити всмоктування алкоголю.

Крім того, правильний сніданок, наприклад смузі, насичений вітамінами, мінералами і антиоксидантами, з додаванням бананів, шпинату і меду, допоможе вивести токсини з організму, додала Калленберг.