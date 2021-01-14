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    Українське «шампанське» подорожчає: уряд назвав причину

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    Мінімальна роздрібна ціна на українські ігристі вина підвищення на 20 грн - до 109 грн з 89 - Українське «шампанське» подорожчає: уряд назвав причину
    Мінімальна роздрібна ціна на українські ігристі вина підвищення на 20 грн - до 109 грн з 89
    Фото з відкритих джерел

    Міністр каже, що підвищенням ціни влада підтримала вітчизняного виробника

    Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підвищуються мінімальні ціни на українські вина з 89 до 109 грн за пляшку 0,7-0,75 літра

    Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    Згідно з повідомленням, постанова врегульовує питання мінімальних роздрібних цін на окремі види виноробної продукції і приведення їх опису у відповідність до Податкового кодексу. Відтак, мінімальна роздрібна ціна на українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) підвищення на 20 грн - до 109 грн з 89. Крім того, приводиться у відповідність до податкового кодексу опис цих виробів та їх коди згідно з УКТЗЕД.

    У пресслужбі пояснили, що наразі на ринку відбувається маніпуляція назвами продукції і цінами, коли імпортований напій на основі вина, тобто продукт нижчої якості ніж ігристе вино, продається за ціною ігристого вина. 

    «У такій ситуації українські виробники якісних ігристих вин опиняються в неконкурентній ситуації, а українські споживачі, введені в оману, купують неякісний імпортований напій замість справжнього ігристого вина», - зазначили у відомстві.

    За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, ця постанова покликана захистити внутрішній ринок від зовнішньої експансії та забезпечити споживача якісними українськими продуктами виноробства.

    «У результаті виграють всі: українські винороби стануть конкурентноспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їх сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований продукт», - цитує пресслужба слова Петрашка.

    Міністр додав, що національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриттю українських виноробних заводів.

    Раніше Україна скасувала мито на ввезення вин з ЄС.

     

    Теги: міністр торгівля ринок алкоголь ціни промисловість уряд влада
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