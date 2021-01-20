Розбили до крові обличчя та наділи наручники: у Миколаєві затримали екснардепа

Поліція склала чотири адмінпротоколи на миколаївського екснардепа та його дружину

Увечері у вівторок, 19 січня, у Миколаєві стався конфлікт між екіпажем патрульної поліції і колишнім народним депутатом України Олександром Жолобецьким. Про це пише місцеве видання «Новости-N».

Видання зазначає, що експолітик випивав в одному із закладів міста і п'яним поїхав на авто. За дзвінком на 102 патрульні зупинили машину, за кермом якої сидів Жолобецький.

«Водій з авто не вийшов, а після нетривалого спілкування з патрульними, несподівано натиснув на газ і спробував сховатися. Однак у нетривалій погоні патрульні наздогнали авто та змусили зупинитися. Потім чоловік вийшов із машини і відрекомендувався. На пропозицію пройти тест на алкотестері «Драгер» Жолобецький не погодився, відмовився він також проїхати і в нарколабораторію», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, спілкування з патрульними швидко переросло у конфлікт, у ході якого поліцейським довелося одягнути на нардепа наручники. У результаті бійки у Жолобецького також виявилося розбите обличчя.

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Разом з екснардепом в авто їхала його дружина. Їх разом доставили у місцевий відділ поліції, де конфлікт продовжився. Жолобецький намагався піти з дільниці, але його затримали, сказавши, що він підозрюється у завданні тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

«Жолобецький заявив, що провини за собою не відчуває, а за кермо він сів тверезим. Колишній політик заявив, що алкоголь вживала тільки його дружина. Він сказав, нібито поліцейські з невідомої причини накинулися на нього, коли він під'їхав на авто до власного будинку, надягли наручники і вдарили в обличчя», – додали у виданні.

Щодо Жолобецького поліція склала три протоколи про адміністративні правопорушення. Найсерйознішим є протокол за статтею 130 КУпАП – «Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння». Також протокол складено за статтею 126 Адмінкодексу за відмову пред'явити водійське посвідчення на вимогу поліції. І, нарешті, третій протокол по 122-2 – «Невиконання водієм вимоги про зупинку».

Ще один протокол – за статтею 173 КУпАП «Дрібне хуліганство», – складено відносно його дружини. Екснардепа разом з дружиною відпустили тільки після складання всіх необхідних протоколів.

Наразі правоохоронці вивчають матеріали щодо інциденту на предмет наявності ознак, що тягнуть за собою відкриття кримінального провадження.

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