На Сумщині побили вночі кандидата в народні депутати. Постраждалий в реанімації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Семеніхін - кандидат в народні депутати по 160-му одномандатному виборчому округу

Невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна

На Сумщині невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна, який є кандидатом в народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Напад стався близько першої години ночі 27 червня, коли чоловік повертався додому.

«Невідомі напали на Семеніхіна і спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні, він знаходиться в реанімаційному відділенні», - заявили в поліції.

Для з’ясування обставин на місце події виїжджали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба.

Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство». Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.