ЗМІ: Адвокат члена Нацкорпуса, який нападав на журналіста, приписав своєму підзахисному службу в АТО



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Апеляційний суд прийняв рішення залишити в силі обрання Козлюку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

Сам підозрюваний Козлюк визнав, що був в районі проведення АТО лише як волонтер і статусу учасника бойових дій не має

На засіданні Апеляційного суду Харкова під час розгляду оскарження запобіжного заходу активісту Національного корпусу Сергію Козлюку, якого взяли під домашній арешт за участь в нападі на оператора харківської телепрограми «Вєсті» Вадима Макарюка і стрілянину в його бік під час силового конфлікту на «Барабашово», група адвокатів повідомила неправдиву інформацію про свого підзахисного.

Як зазначає місцеве міське видання Харкова 057.ua, що вело трансляцію з зали засідань, під час розгляду оскарження запобіжного заходу адвокати Козлюка обрали агресивну тактику.

Крім того, його захисники (присутнє 4 адвоката - ред) зробили кілька заяв, які, як з'ясувалося, не відповідають дійсності.

Зокрема, адвокат Володимир Орел, перераховуючи на суді позитивні характеристики Козлюка, заявив, що той має статус воїна АТО. Пізніше, після рішення суду, під час спілкування з журналістами, це твердження спростував сам Козлюк: спочатку він розповів, що був у 2014 році як доброволець в Широкино (там тоді перебував полк «Азов» - ред), але потім уточнив, що був в районі проведення АТО лише як волонтер, і статусу учасника бойових дій не має.

Крім того, під час розгляду оскарження, адвокати активіста Нацкорпуса Козлюка відзначали, що їх підзахисний добровільно видав поліції стартовий пістолет. «Однак насправді цей пістолет був вилучений під час огляду місця проживання», - зазначив в ході розгляду прокурор Андрій Огородніков.

«Причому стверджувати, що цей пістолет, як каже сторона захисту, стартовий, на даний момент не можна, оскільки він спрямований на балістичну експертизу», - підкреслив прокурор.

В якості аргументів на користь свого підзахисного, адвокати активіста Козлюка відзначали, що Вадим Макарюк, який був побитий під час силового конфлікту Нацкорпуса і ветеранів АТО на «Барабашово» і знаходиться до цих пір в лікарні, не представився особисто їх підзахисному, коли вів зйомку. Саме тому він не знав, що той - журналіст.

У результаті Апеляційний суд прийняв рішення залишити в силі обрання Козлюку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що 7 червня під час конфлікту на ТЦ «Барабашово» біля одного з магазинів було скоєно напад на журналіста Вадима Макарюка під час зйомок резонансної події. Після побиття він знаходиться в лікарні, лікарі оцінюють його стан як важкий. Поліція пред'явила підозри Сергію Козлюку, який переслідував Макарюка і вистрілив в його бік з пістолета (відео було опубліковано очевидцями в Інтернеті і соціальних мережах - ред), а також ще кількох активістів Національного корпусу.