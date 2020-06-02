НБУ 2 червня знизив офіційний курс долара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Курс долара знижується третій день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 26,8181 гривень за 1 долар (-0,0504 грн).

Натиснути для збільшення

При цьому курс долара на 1 червня становив 26,8685 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс долара знижується третій день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.