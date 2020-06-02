НБУ 2 червня знизив офіційний курс долара
Долар подешевшав ще на 5 копійок
Курс долара знижується третій день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня
Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 26,8181 гривень за 1 долар (-0,0504 грн).
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При цьому курс долара на 1 червня становив 26,8685 гривень за 1 долар.
Таким чином, курс долара знижується третій день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.