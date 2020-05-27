У Нацбанку розповіли, як борються з фейковими фінансовими компаніями



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Заступниця голови Нацбанку зауважила, що один з аспектів успішної боротьби з фейковими фінансовими компаніями – це фінансова грамотність людей

Банківська спільнота може допомогти у виявленні фінкомпаній, які працюють поза правовим полем, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова вважає, що головну роль у боротьбі з фейковими фінкомпаніями повинні відігравати банки. Про це Рожкова розповіла в інтерв'ю FinClub.

Заступниця голови НБУ навела яскравий приклад.

«Останній кейс за B2B Jewelry дуже показовий у цьому плані: банк зупинив операції, заблокував рахунки компанії, використовуючи інформацію з KYC-файлу. Він побачив клієнта, який, не маючи ніяких ліцензій, отримував кошти від фізосіб. Вся інформація була передана до правоохоронних органів і Держфінмоніторингу», – розповіла Рожкова.

Топменеджерка НБУ вважає, що важливу роль мають відігравати і профільні асоціації.

«Їх завдання – оберігати свій ринок і своїх клієнтів від подібних компаній. Якщо бачать підозрілі операції, повинні повідомляти регулятора, правоохоронців», – наголосила Рожкова.

Заступниця голови Нацбанку зауважила, що один з аспектів успішної боротьби з фейковими фінансовими компаніями – це фінансова грамотність людей.

«НБУ планує запустити інформаційну кампанію для населення: розповісти про прості правила роботи з небанківським фінансовим сектором. Акцент буде зроблений на тому, що «не можна робити», якщо ти хочеш безпечно працювати з небанківською фінансовою установою», – сказала Катерина Рожкова.