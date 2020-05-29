У Нацбанку назвали умови для іпотеки під 10%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Нацбанку назвали умови для іпотеки під 10%

Щоб вартість іпотеки в українських банках знизилася до 10% банки повинні залучати гроші під 6% річних

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що банківська система не готова до іпотеки під 10%.

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, для того, щоб вартість іпотеки в українських банках знизилася до 10% банки повинні залучати гроші під 6% річних.

«Теоретично це можливо. Але в такому разі ціна ресурсу повинна становити десь 6%», — сказав він.

Сологуб звернув увагу на держбанки, у яких середня ставка за депозитами 11%, а по деяких продуктах – 13-14%.

«Як мінімум, має пройти час, поки депозитні ставки не знизяться майже вдвічі», — додав він.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.



Читайте також: