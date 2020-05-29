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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку назвали умови для іпотеки під 10%

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    У Нацбанку назвали умови для іпотеки під 10% - У Нацбанку назвали умови для іпотеки під 10%
    У Нацбанку назвали умови для іпотеки під 10%

    Щоб вартість іпотеки в українських банках знизилася до 10% банки повинні залучати гроші під 6% річних

    Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що банківська система не готова до іпотеки під 10%.

    Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

    За його словами, для того, щоб вартість іпотеки в українських банках знизилася до 10% банки повинні залучати гроші під 6% річних.

    «Теоретично це можливо. Але в такому разі ціна ресурсу повинна становити десь 6%», — сказав він.

    Сологуб звернув увагу на держбанки, у яких середня ставка за депозитами 11%, а по деяких продуктах – 13-14%.

    «Як мінімум, має пройти час, поки депозитні ставки не знизяться майже вдвічі», — додав він.

    Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

    До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.

     
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