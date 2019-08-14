Не може встати з ліжка: донька Бекірова розповіла про стан батька

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Заарештований активіст Бекіров не може вставати через сильні болі в спині

Через те, що Бекіров не може вставати, його не зміг відвідати адвокат

Тяжкохворий кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого утримують у СІЗО в анексованому Росією Криму, не може вставати через сильні болі в спині.

Про це повідомила його дочка Елеонора Бекірова у Facebook.

«Ми в терміновому порядку передали йому знеболювальні препарати. Але це лише ситуативне рішення проблеми, а не вихід із критичної ситуації, в якій я не знаю, у кого просити про допомогу», – написала Бекірова.

Через те, що Бекіров не може вставати, його не зміг відвідати адвокат Олексій Ладін.

«Цього разу напад викликаний тим, що його звозили в «комфортних» умовах автозака до Верховного суду Криму на профанацію продовження варти. Якщо це не тортури, то що тоді тортури?» – написав захисник на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня поточного року. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі і води.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в’їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров – інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у вчиненні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув’язненому і важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

11 червня цього року Європейський суд з прав людини прийняв рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув’язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.