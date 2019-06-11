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    ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні

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    Політв'язень Едем&nbsp;<span>Бекіров тяжко хворий&nbsp;</span> - ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні
    Політв'язень Едем Бекіров тяжко хворий 

    Стан здоров’я заарештованого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова залишається критичним

    Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню.

    Про це написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

    «ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини — ред.) згідно з правилом 39 зобов’язав владу Російської Федерації негайно помістити кримського політв’язня Едема Бекірова в лікарню і забезпечити йому належне обстеження та лікування», — написав Чубаров.

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    Нагадаємо, стан здоров’я заарештованого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова залишається критичним, незважаючи на те, що політв’язня перевели в медсанчастину.

    Раніше також США закликали РФ звільнити засуджених в Криму Давиденка і Бекірова. 

    7 червня підконтрольний окупаційній владі Криму суд Сімферополя продовжив на 2 місяці тримання під вартою політв’язня Едема Бекірова, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

    6 червня російський Верховний суд Криму засудив до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого звинуватили в шпигунстві.

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