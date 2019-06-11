ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні



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Політв'язень Едем Бекіров тяжко хворий

Стан здоров’я заарештованого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова залишається критичним

Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню.

Про це написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

«ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини — ред.) згідно з правилом 39 зобов’язав владу Російської Федерації негайно помістити кримського політв’язня Едема Бекірова в лікарню і забезпечити йому належне обстеження та лікування», — написав Чубаров.

Нагадаємо, стан здоров’я заарештованого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова залишається критичним, незважаючи на те, що політв’язня перевели в медсанчастину.

Раніше також США закликали РФ звільнити засуджених в Криму Давиденка і Бекірова.

7 червня підконтрольний окупаційній владі Криму суд Сімферополя продовжив на 2 місяці тримання під вартою політв’язня Едема Бекірова, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

6 червня російський Верховний суд Криму засудив до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого звинуватили в шпигунстві.