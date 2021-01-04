Нефьодов показав, як він із дружиною розважається в Мексиці (фото)

Нефьодов подякував своїй дружині Яні Калмиковій за підтримку

Ексочільник митниці Максим Нефьодов показав світлини зі свого відпочинку, який він проводить у Мексиці.

«Holbox (Хольбош) – фантастичне місце в Мексиці, невеликий острів, на північ від Юкатану, де немає великих готелів, заборонені авто й одноразовий пластик і панує якась хіппі-атмосфера. Все просте, маленьке, дерев’яне, дуже миле і не пафосне. Фантастичний контраст із великими готелями і торгівельними центрами Канкуна», – написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нефьодов розповів, що за $45 в Хольбоші можно жити в маленькому готелі на пляжі, де тобі видають ключ від готеля, аби ти сам його відкривав і закривав.

«О восьмій на берегу немає ще нікого, крім бігунів, а половина з 30 крамничок на острові торгує саморобними фєнєчками. І ще тут година різниці часу із іншою частиною штату Юкатан – вперше таке бачу, коли часові пояси проходять навіть не по адміністративним кордонам», – додав він.

Також Максим Нефьодов подякував своїй дружині Яні Калмиковій за те, що вона розділяє його мрії та ідеї.

Нагадаємо, Главком зібрав новорічні історії відомих політичних діячів. Багато українських політиків відсвяткували Новий рік у домашній атмосфері разом із друзями та родичами. Звісно, на це вплинув коронавірус: кордони багатьох країн закриті, а увесь світ зайнятий вакцинуванням, а не відпочинком. Проте навіть у таких несприятливих умовах деяким політичним діячам вдалося чудово розважитися та досить оригінально зустріти 2021 рік.