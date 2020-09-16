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    Нефьодов, якого вигнали з митниці, тепер рветься у Київраду

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    Максим Нефьодов вирішив стати депутатом Київради - Нефьодов, якого вигнали з митниці, тепер рветься у Київраду
    Максим Нефьодов вирішив стати депутатом Київради

    Максим Нефьодов іде на вибори з партією «Голос»

    Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов йде під №1 на вибори в Київраду з командою партії «Голос».

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, він не може «просто дивитись на те, як країна в черговий раз втрачає можливості для стрибка вперед».

    «Я вважаю потрібним присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою. Вікно можливостей в уряді зараз закрилось - замість реформ в більшості сфер навіть не тупцювання на місці, а ерозія і відступ. Тому логічно спробувати щось змінити в місті, де я народився і живу… Я, звісно, хочу, аби Київ реалізував свій потенціал і став сучасним і комфортним для людей містом», - сказав Нефьодов свій похід на вибори в Київраду.

    Він пояснив, що йде саме з «Голосом», «тому що з усіх команд «Голос» найближчий до моїх поглядів - як економічних, так і етичних».

    Нагадаємо, 24 квітня 2020 року на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби.

    20 травня Нефьодов звернувся до суду з позовом до Кабміну про відновлення його на посаді.

    Наприкінці травня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.

    Київ Київрада вибори Максим Нефьодов партія Голос
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