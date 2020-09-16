Нефьодов, якого вигнали з митниці, тепер рветься у Київраду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Нефьодов вирішив стати депутатом Київради

Максим Нефьодов іде на вибори з партією «Голос»

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов йде під №1 на вибори в Київраду з командою партії «Голос».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він не може «просто дивитись на те, як країна в черговий раз втрачає можливості для стрибка вперед».

«Я вважаю потрібним присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою. Вікно можливостей в уряді зараз закрилось - замість реформ в більшості сфер навіть не тупцювання на місці, а ерозія і відступ. Тому логічно спробувати щось змінити в місті, де я народився і живу… Я, звісно, хочу, аби Київ реалізував свій потенціал і став сучасним і комфортним для людей містом», - сказав Нефьодов свій похід на вибори в Київраду.

Він пояснив, що йде саме з «Голосом», «тому що з усіх команд «Голос» найближчий до моїх поглядів - як економічних, так і етичних».

Нагадаємо, 24 квітня 2020 року на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби.

20 травня Нефьодов звернувся до суду з позовом до Кабміну про відновлення його на посаді.

Наприкінці травня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.