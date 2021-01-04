Як і де святкували Новий рік українські політики (фото, відео)

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на новорічні свята поїхав на Закарпаття

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на новорічні свята поїхав на Закарпаття

Деякі політичні діячі на новорічні свята бігали, а деякі – водили хороводи навколо ялинки

Багато українських політиків відсвяткували Новий рік у домашній атмосфері разом із друзями та родичами. Звісно, на це вплинув коронавірус: кордони багатьох країн закриті, а увесь світ зайнятий вакцинуванням, а не відпочинком. Проте навіть у таких несприятливих умовах деяким політичним діячам вдалося чудово розважитися та досить оригінально зустріти 2021 рік.

Звісно, варто почати з глави держави. Президент України Володимир Зеленський мав відсвяткувати Новий рік у своїй резиденції, яка розташована в селі Гута в Івано-Франківській області. Проте станом на 4 січня жодної світлини чи звіту: усі офіційні канали глави держави мовчать.

Також не озивається і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який мав провести новорічні та різдвяні свята у Львові. Його останній допис в Telegram ще від 31 грудня.

Проте інші українські політики не такі скритні – вони охоче розповідають про те, як і з ким відсвяткували Новий рік та куди вирушили на канікули. Главком зібрав новорічні історії відомих політичних діячів.

Ось народний депутат із фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв попрощався з 2020 роком у колі друзів біля ялинки. Водили хороводи, співали та готували їжу на свіжому повітрі.





Ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза також святкував Новий рік у родинному колі. В останній день 2020 року політик допомагав дружині різати салати, грав із дітьми у відеоігри та займався передноворічними справами.

Береза зі своєю родиною. Фото: Borislav Bereza/Facebook

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко в новорічну ніч не дивилася телевізор, а провела час разом із сім'єю. Також вона влаштувала довгу прогулянку лісом.

Ірині Геращенко бракувало снігу на Новий рік. Фото: Ірина Геращенко/Facebook

Деякі політики в останній день 2020 року занурилися в роботу. Наприклад, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у 22:00 був на прямому етері Суспільного.

Вадим Гутсайт в останні години 2020-го розповів про спортивні підсумки року. Фото: Darya Kuznetsova/Facebook

Народні депутатки від «Слуги народу» Олена Шуляк, Леся Забуранна та Олена Мошенець в останній день 2020 року зустріли літак із жінками та дітьми, які повернулися в Україну з табору для біженців у Сирії.

Олена Шуляк, Леся Забуранна та Олена Мошенець. Фото: Olena Shuliak/Facebook

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко святкував Новий рік вдома. Нещодавно в нього народився син, тому для політика домашня атмосфера особливо тепла та затишна.

Олег Ляшко з дружиною Росітою та маленьким Сашком. Фото: Олег Ляшко/Facebook

Також вдома в новорічну ніч був і народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук. Він із дружиною на святковий стіл приготував качку з помаранчами та яблуками, а також традиційне олів‘є. В новому році політик побажав українцям «здоров’я, щастя, успіхів, перемог і достатку».

Ігор Мосійчук із дружиною Фото: Ігор Мосійчук/Facebook

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків останній день року провів у спільній молитві з громадою УГКЦ. Він подякував Богові за те, що прожили цей рік, живі і здорові.

Марцінків та о. Йосафат Бойко в храмі Святих Кирила і Методія в Івано-Франківську. Фото: Руслан Марцінків/Facebook

Хмельницькій міський голова Олександр Симчишин останній день 2020 року провів разом із своєю родиною.

Олександр Симчишин, дружина та троє синів. Фото: Oleksandr Symchyshyn/Facebook

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко разом із родиною на новорічні свята поїхав на Закарпаття. Політик зізнався, що йому смакує місцева кухня, а ще він радіє простим речам: снігові та свіжому повітрю.

Міністр культури перебуває на Закарпатті. Фото: Олександр Ткаченко/Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також святкував Новий рік на Закарпатті. Він порадив українцям екскурсії в Мукачево, Ужгород, Берегово, замок Паланок та замок Сент-Міклош, Чинадієво, палац графів Шенборнів і бункер лінії Арпада.

А ось тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко вперше у житті в новорічну ніч боявся щось загадувати собі на 2021 рік.

«Минулий рік був, дипломатично кажучи, багатим на несподіванки. Для більшості людей у світі (пандемія та її наслідки).Для мене додатково було багато несподіванок. Зрада старих і відкриття нових друзів. «Американські гірки» у відносинах зі владою», – написав він у соцмережі Facebook. Народна депутатка від партії «Голос» Ольга Стефанишина на новорічні свята влаштувала спортивний марафон: із рідними бігали 10 кілометрів вздовж річки та лісу в селі Вовчків. До речі, особливо актуальне заняття після пишного та калорійного святкового застілля.





Ольга Стефанишина 2 січня влаштувала спортивний марафон. Фото: Ольга Стефанишина/Facebook





Поєднати новорічні свята із спортом вирішили й інші українські політики. Ось д епутат фракції «Голос» у Київраді Тарас Козак пробіг 21 кілометр «мрякою, сирістю, калюжами та під співчутливими поглядами перехожих».

Тарас Козак вирішив оригінально провести останній день 2020-го року. Фото: Тарас Козак/Facebook

Народний депутат від «Опозиційної платформи – за життя» Ілля Кива похизувався, що в останній день 2020 року активно займався в спортзалі.





Народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В’ятрович святкував Новий рік із друзями в Ворзелі. Його кума, відома дієтологиня Оксана Скіталінська, правильно влаштувала святковий стіл. Зокрема вони їли запечену індичку, нежирний ніжний холодець, бурячок із хроном, штрудель без натяку на цукор, справжні сицилійські оливки та інші смачні й корисні страви.





» , - «Наступного дня всі ми поїхали в СПА, парилися в саунах, плавали в басейні, сиділи в джакузі і за той час я мала змогу навернути на путь здоровішого життя не лише того нашого друга, не лише своїх друзів, але і половину обслуговуючого персоналу комплексу, - написала вона.





Володимир В’ятрович із друзями. Фото: Volodymyr Viatrovych/Facebook

А ось народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко після святкування Нового року вирішив освіжити себе в морі.









Згодом політик відправився з родиною в Карпати. Українські гори також здивували теплою погодою: немає снігу та досить комфортна температура повітря.

Олексій Гончаренко в Карпатах. Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Зазначимо, що деякі політики вирішили в ці святкові дні взяти собі відпустку. Наприклад, мер Києва Віталій Кличко взяв собі три вихідні.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» астролог Катерина Соляник розповіла, що віщують зірки , чи принесе новий рік вирішення старих проблем і для яких знаків зодіаку 2021-й буде особливо сприятливим.