Тепло з дощем: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня



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Синоптики прогнозують в Україні місцями невеликий дощ

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень температура буде близько 15°

Сьогодні, 1 жовтня, синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ, температура вночі 9-14°, вдень місцями до +24°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«1 жовтня хмарно з проясненнями. Вночі у більшості областей, вдень місцями у східній частині дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 19-24°», - зазначається у повідомленні.

У Києві у вівторок також хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень близько 15°.

Раніше повідомлялося, що початок жовтня в Україні буде теплим і лагідним.