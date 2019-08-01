Нетаньягу готовий стати посередником між Зеленським і Путіним



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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Глава уряду Ізраїлю зауважив, що з такими пропозиціями до нього звертаються часто й інші країни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.

Про це повідомляє Ukrainian Jewish Encounter.

«Досі я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але якщо ти просиш, то я перевірю цю опцію ще раз», — сказав Нетаньягу, відповідаючи на запитання журналіста Шимона Брімана.

Нетаньягу зауважив, що з такими пропозиціями до нього звертаються часто й інші країни.

«Наприклад, країни Африки і Латинської Америки звертаються до мене за посередництвом. Мовляв, у тебе хороші відносини і з ними, і з нами, може ти готовий увійти в статусі посередника? Я не поспішаю робити це. По-перше, я не можу сказати, що знаю досить добре їхні проблеми, і мені вистачає тих проблем, які є у нас. По-друге, якщо я ввійду в цю тему, то створю очікування, які не зможу виконати», — сказав він.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує пропозицію Володимира Зеленського про проведення у Мінську міжнародної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і лідерами ще чотирьох країн.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією про зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Великої Британії, США, Німеччини і Франції.