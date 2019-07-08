Лукашенко вже погодився надати в Мінську місце для зустрічі Зеленського з Путіним



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Лукашенко в останій раз зустрічався з Путіним зовсім недавно - 30 червня Фото: сайт Адміністрації президента Білорусі

Алек краще, щоб учасників зустрічі було троє, а не шіестеро, вважають в Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує пропозицію Володимира Зеленського про проведення у Мінську міжнародної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і лідерами ще чотирьох країн.

Про це повідомляє прес-служба глави Білорусі.

«Наш Президент абсолютно підтримує пропозиції Володимира Зеленського. Ця позиція незмінна - і полягає вона в тому, що не можна дивитися один на одного через приціл знарядь, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало», - йдеться в заяві.

При цьому в прес-службі нагадали, що найкращий склад учасників зустрічі – «три слов’янських народи».

«Але якщо вирішити проблему в такому форматі не виходить, і одна зі сторін конфлікту - в даному випадку Україна - наполягає і пропонує участь і інших гравців, ми такий формат підтримуємо також ... Тим більше що і про участь США у вирішенні даного конфлікту Олександр Лукашенко вже давно говорив - без американців вирішити цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в дані процеси», - погодились в Адміністрації президента Білорусі.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією про зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Великої Британії, США, Німеччини і Франції. Це було реакцією на плани телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

«Треба поговорити? Треба. Давайте, - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна російською мовою. - Обговоримо, чий Крим і кого немає на Донбасі ... Компанію для розмови пропоную наступну - я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон».

Також Зеленський запропонував провести цю зустріч в Мінську.