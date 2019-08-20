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    Нетаньягу зустрінеться із Гройсманом у Києві

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    19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України - Нетаньягу зустрінеться із Гройсманом у Києві
    19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України

    Глави урядів Ізраїлю та України обговорять співпрацю між країнами у сферах сільського господарства, ІТ-сектору

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 20 серпня проведуть зустріч у Києві.

    Зустріч присвячена співпраці між Україною та Ізраїлем у сферах сільського господарства, ІТ-сектору, енергетичного сектору, харчової промисловості, фармацевтики, а також транспортної галузі, повідомляє Урядовий портал.

    Переговори Гройсмана з Нетаньягу відбудуться готелі InterContinental Kyiv з 10 до 11 години.

    Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і  Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

    Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

    Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.

     Читайте також: Чи стане Нетаньягу посередником між Путіним і Зеленським?
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