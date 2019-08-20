Нетаньягу зустрінеться із Гройсманом у Києві



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19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України

Глави урядів Ізраїлю та України обговорять співпрацю між країнами у сферах сільського господарства, ІТ-сектору

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 20 серпня проведуть зустріч у Києві.

Зустріч присвячена співпраці між Україною та Ізраїлем у сферах сільського господарства, ІТ-сектору, енергетичного сектору, харчової промисловості, фармацевтики, а також транспортної галузі, повідомляє Урядовий портал.

Переговори Гройсмана з Нетаньягу відбудуться готелі InterContinental Kyiv з 10 до 11 години.

Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.