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    Нетаньяху заявив про готовність продовжувати удари по Сектору Гази

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    <span>Прем'єр-міністр Ізраїлю&nbsp;Беньямін Нетаньягу</span> - Нетаньяху заявив про готовність продовжувати удари по Сектору Гази
    Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
    Фото: ВВС

    Прем'єр-міністр Ізраїлю має намір військовими засобами забезпечити мир на півдні Ізраїлю

    У зв'язку з загостренням ситуації в секторі Гази прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про готовність продовжувати удари по підконтрольній палестинцям території. Про це йдеться у повідомленні на його офіційній сторінці в Twitter.

    Зокрема, Нетаньягу зазначив, що протягом останніх двох днів Армія оборони Ізраїлю завдала нищівного удару по ХАМАС і «Ісламського джихаду Палестини».

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    «Ми вразили понад 350 цілей. Ми завдали удару по лідерам терористів і зруйнували їх будівлі... Кампанію не закінчено, але вона вимагає терпіння і проникливості. Ми готові продовжувати. Метою залишається забезпечення спокою і безпеки для жителів півдня. Я висловлюю співчуття сім'ям і найкращі побажання для одужання пораненим», - додав Нетаньягу.

    Зазначимо, сьогодні вранці набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і сектором Газа.

    За підрахунками ізраїльських військових, з ранку 4 травня з сектора Газа випустили близько семи сотень ракет, проте система ППО «Залізний купол» перехопила 240 з них. У відповідь танки, літаки і вертольоти ізраїльської армії вразили 350 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС і «Ісламський джихад» у секторі Газа.

    За останніми даними, в результаті ракетних обстрілів загинули четверо ізраїльтян, ще кілька отримали важкі поранення. За даними палестинських ЗМІ, в результаті ударів в секторі Газа загинули близько 20 осіб.

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    армія Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС
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