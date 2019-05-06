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    У світі

    «Ісламський джихад» пригрозив зірвати «Євробачення» у Тель-Авіві

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    Бойовик терористичної групи &laquo;Ісламський джихад&raquo; - «Ісламський джихад» пригрозив зірвати «Євробачення» у Тель-Авіві
    Бойовик терористичної групи «Ісламський джихад»

    Національний мовник Ізраїлю стверджує, що обстріли не завадять провести конкурс

    Терористична група «Ісламський джихад» в Палестині з Сектора Газа пообіцяла зірвати конкурс «Євробачення-2019», який повинен відбутися в Тель-Авіві.

    Про це повідомляє The Times of Israel.

    «Ми не дозволимо ворогу провести жоден фестиваль, який шкодить палестинському історичному і культурному світогляду», - йдеться в заяві терористів.

    4 травня вже розпочалися перші репетиції. Національний мовник Ізраїлю стверджує, що обстріли не завадять провести конкурс.

    «Підготовка делегацій на «Євробачення» проходить згідно із запланованим розкладом. Делегації прибувають і всі зайняті конкурсом», - зазначили у організаторів.

    Міжнародний пісенний конкурс відбудеться в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

    Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан.

    5 травня в Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

    До слова, Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

    Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.

    У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

    Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».

    В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян.

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