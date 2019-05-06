«Ісламський джихад» пригрозив зірвати «Євробачення» у Тель-Авіві



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Бойовик терористичної групи «Ісламський джихад»

Національний мовник Ізраїлю стверджує, що обстріли не завадять провести конкурс

Терористична група «Ісламський джихад» в Палестині з Сектора Газа пообіцяла зірвати конкурс «Євробачення-2019», який повинен відбутися в Тель-Авіві.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Ми не дозволимо ворогу провести жоден фестиваль, який шкодить палестинському історичному і культурному світогляду», - йдеться в заяві терористів.

4 травня вже розпочалися перші репетиції. Національний мовник Ізраїлю стверджує, що обстріли не завадять провести конкурс.

«Підготовка делегацій на «Євробачення» проходить згідно із запланованим розкладом. Делегації прибувають і всі зайняті конкурсом», - зазначили у організаторів.

Міжнародний пісенний конкурс відбудеться в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан.

5 травня в Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

До слова, Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.

У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».

В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян.