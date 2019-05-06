«Ісламський джихад» пригрозив зірвати «Євробачення» у Тель-Авіві
-
Розсилка
Національний мовник Ізраїлю стверджує, що обстріли не завадять провести конкурс
Терористична група «Ісламський джихад» в Палестині з Сектора Газа пообіцяла зірвати конкурс «Євробачення-2019», який повинен відбутися в Тель-Авіві.
Про це повідомляє The Times of Israel.
«Ми не дозволимо ворогу провести жоден фестиваль, який шкодить палестинському історичному і культурному світогляду», - йдеться в заяві терористів.
4 травня вже розпочалися перші репетиції. Національний мовник Ізраїлю стверджує, що обстріли не завадять провести конкурс.
«Підготовка делегацій на «Євробачення» проходить згідно із запланованим розкладом. Делегації прибувають і всі зайняті конкурсом», - зазначили у організаторів.
Міжнародний пісенний конкурс відбудеться в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан.
5 травня в Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.
До слова, Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.
Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.
У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.
Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».
В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян.