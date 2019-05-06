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    У світі

    У Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС

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    Ізраїль відповів на обстріли з території Сектора Газа - У Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС
    Ізраїль відповів на обстріли з території Сектора Газа

    Свідки розповіли, що аль-Ходорі ліквідовано в результаті ракетного удару по його автомобілю

    У результаті ракетного обстрілу Ізраїлем Сектора Газа знищено одного з командирів терористичної організації ХАМАС.

    Про це повідомляє Arab News.

    Зазначається, що таким чином Ізраїль відповів на обстріли з території Сектора Газа.

    Джерела із Сектора Газа повідомляють, що вбито Хамада аль-Ходорі, який був відповідальним за переведення коштів збройним угрупованням у Секторі Газа з Ірану. Збройне крило ХАМАС стверджує, що він був одним з його командирів.

    Свідки розповіли, що аль-Ходорі ліквідовано в результаті ракетного удару по його автомобілю. Він став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

    Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан.

    До слова, Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

    Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.

    У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

    Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад». В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення щонайменше двоє ізраїльтян.

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