У Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС



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Ізраїль відповів на обстріли з території Сектора Газа

Свідки розповіли, що аль-Ходорі ліквідовано в результаті ракетного удару по його автомобілю

У результаті ракетного обстрілу Ізраїлем Сектора Газа знищено одного з командирів терористичної організації ХАМАС.

Про це повідомляє Arab News.

Зазначається, що таким чином Ізраїль відповів на обстріли з території Сектора Газа.

Джерела із Сектора Газа повідомляють, що вбито Хамада аль-Ходорі, який був відповідальним за переведення коштів збройним угрупованням у Секторі Газа з Ірану. Збройне крило ХАМАС стверджує, що він був одним з його командирів.

Свідки розповіли, що аль-Ходорі ліквідовано в результаті ракетного удару по його автомобілю. Він став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан.

До слова, Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.

У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад». В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення щонайменше двоє ізраїльтян.