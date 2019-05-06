Україна засудила ракетні обстріли Ізраїлю
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Впродовж дня по Ізраїлю із Сектора Гази випустили сотні ракет
МЗС України закликає до негайного припинення обстрілів та деескалації ситуації
Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли, яких зазнали населені пункти півдня Ізраїлю із Сектора Газа впродовж останніх днів.
Про це йдеться в коментарі МЗС України.
«Неприпустимо, коли цивільне населення стає заручником тих сил у Секторі Газа, які продовжують практику насилля і терору, наражаючи тим самим на небезпеку і жителів Ізраїлю, і власних мешканців. Ізраїльтяни та палестинці мають жити в мирі та спокої», - наголошується в повідомленні.
МЗС закликає до негайного припинення обстрілів та деескалації ситуації.
«Прикро, що зазначені обстріли відбулися після Дня пам’яті жертв Голокосту та напередодні початку священного для всіх мусульман місяця Рамадан», - додали у дипломатичному відомстві.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан.
5 травня в Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.
До слова, Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.
Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.
У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.
Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».
В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян.