«Невигадана історія про сомалійських піратів»: як рятували українців з полону



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Автор книги Олег Бєлоколос висловив власний погляд на сомалійське піратство та шляхи боротьби з цим небезпечним явищем сучасності

Тимчасово повірений у справах України в Республіці Кенія (2008-2010) Олег Бєлоколос презентував свою книгу «Від «Фаїни» до «Дельвіни»

1 березня в прес-центрі ІА «Главком» відбулася прес-конференція на тему: «Невигадана історія про сомалійських піратів».

Запрошені гості: Олег Бєлоколос, тимчасово повірений у справах України в Республіці Кенія (2008-2010), експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Майдану закордонних справ, який презентував свою книгу «Від «Фаїни» до «Дельвіни».

Невигадана історія про сомалійських піратів» (видавництво «Саміт-книга»).

Бєлоколос поділився власним досвідом порятунку українських моряків з суден «Фаїна», «Босфорус продіджі», «Марафон», «Ганза Стевенджер», «Аріана» та «Дельвіна»; автор висловив власний погляд на сомалійське піратство та шляхи боротьби з цим небезпечним явищем сучасності.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що під арештом або під слідством в Італії наразі перебувають понад 150 українських моряків, ще 186 затримано у Греції, а двоє потрапили в піратський полон.