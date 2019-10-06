«Ні капітуляції!». У Тернополі та Сумах протестують проти «формули Штайнмаєра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Депо

Люди вимагають, щоб влада не капітулювала перед Росією у питанні вирішенні війни на Донбасі

Жителі Тернопільщини зібралися на віче, як і люди по всій Україні на центральні площі своїх міст, щоб закликати президента Володимира Зеленського перейти до обговорення подальших дій щодо вирішення конфлікту на Донбасі, передає «Depo».

До мітингувальників приєдналося чимало ветеранів війни, волонтерів, переселенців, відомих громадських діячів та активістів.

У Сумах біля пам’ятнику Шевченку на вул. Соборна На акцію зібралося кількасот містян

Нагадаємо, що сьогодні, 6 жовтня, люди по всій Україні вийшли на центральні площі своїх міст, щоб закликати президента Володимира Зеленського перейти до обговорення подальших дій щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

На столичний Майдан Незалежності сходяться громадяни-учасники віче «Зупинимо капітуляцію!».

Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра».