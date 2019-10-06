На Майдані Незалежності проходить віче «Зупинимо капітуляцію!» (оновлюється) трансляція



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Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра»

Тука, Сиротук, Левус та Тимошенко вже на Майдані

віче «Зупинимо капітуляцію!».

На столичний Майдан Незалежності сходяться громадяни-учасники

Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра».

Віче організовує «Рух спротиву капітуляції».

Автомобільний рух вулицею Хрещатик перекрито.

Серед присутніх на Майдані - ексміністр окупованих територій Георгій Тука, «свободівець» Юрій Сиротюк, бізнесмен-волонтер Юрій Бірюков, екснардепи Андрій Левус, Сергій Андрій Тетерук, Юрій Висоцький, а також Дмитро Корчинський, передає корреспондент «Главкома».

Організатори віче запропонували протестувальникам почепити на одяг символ протесту - жовтий скотч.

Одночасно, тобто теж о 12:00, таке ж віче має відбутися у багатьох містах України.