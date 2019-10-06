На Майдані Незалежності проходить віче «Зупинимо капітуляцію!» (оновлюється)трансляція
Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра»
Тука, Сиротук, Левус та Тимошенко вже на МайданіНа столичний Майдан Незалежності сходяться громадяни-учасники віче «Зупинимо капітуляцію!».
Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра».
Віче організовує «Рух спротиву капітуляції».
Автомобільний рух вулицею Хрещатик перекрито.
Серед присутніх на Майдані - ексміністр окупованих територій Георгій Тука, «свободівець» Юрій Сиротюк, бізнесмен-волонтер Юрій Бірюков, екснардепи Андрій Левус, Сергій Андрій Тетерук, Юрій Висоцький, а також Дмитро Корчинський, передає корреспондент «Главкома».
Організатори віче запропонували протестувальникам почепити на одяг символ протесту - жовтий скотч.
Одночасно, тобто теж о 12:00, таке ж віче має відбутися у багатьох містах України.