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    На Майдані Незалежності проходить віче «Зупинимо капітуляцію!» (оновлюється)

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    Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією &laquo;формули Штайнмаєра&raquo; - На Майдані Незалежності проходить віче «Зупинимо капітуляцію!» (оновлюється)
    Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра»

    Тука, Сиротук, Левус та Тимошенко вже на Майдані

    На столичний Майдан Незалежності  сходяться громадяни-учасники віче «Зупинимо капітуляцію!». 

    Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра».

    Віче організовує «Рух спротиву капітуляції».

    Автомобільний рух вулицею Хрещатик перекрито.

    Серед присутніх на Майдані - ексміністр окупованих територій Георгій Тука, «свободівець» Юрій Сиротюк, бізнесмен-волонтер Юрій Бірюков, екснардепи Андрій Левус, Сергій  Андрій Тетерук, Юрій Висоцький, а також Дмитро Корчинський, передає корреспондент «Главкома».

    Організатори віче запропонували протестувальникам почепити на одяг символ протесту - жовтий скотч.

    Одночасно, тобто теж о 12:00, таке ж віче має відбутися у багатьох містах України.

    Київ акція Штайнмайєр Володимир Зеленський президент
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