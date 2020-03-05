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    Новини

    На Майдані з’явилися бетонні підсніжники (фото)

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    Повністю інсталяцію планують оформити до 6 березня - На Майдані з’явилися бетонні підсніжники (фото)
    Повністю інсталяцію планують оформити до 6 березня
    Фото: Інформатор

    Комунальники облаштовують нову фотозону в центрі Києва

    У середу, 4 березня, на Майдані Незалежності в Києві з'явилися величезні підсніжники з бетону. Нова інсталяція з 8 величезних квітів через свої гігантські розміри приковує до себе погляди перехожих.

    Бетонні квіти на Майдані встановили на клумбі, де раніше була фотозона I Love Kyiv. Про це повідомляє Інформатор.

    Посередині клумби встановили найбільший пролісок, а навколо нього - ще 7 менших за розміром. Але на даний момент інсталяцію ще не закінчили облаштовувати.

    У планах у комунальників також додати зелене листя і декоративний сніг і висадити на клумбі тюльпани і гіацинти.

    Підходи до нової фотозони хочуть вимостити мармуровою крихтою, а землю - покрити хвоєю з перероблених ялинок, які жителі Києва здавали після новорічних свят.

    Повністю інсталяцію планують закінчити до 6 березня, після чого всі охочі зможуть зробити фото біля весняних квітів.

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    На Майдані з’явилися бетонні підсніжники (фото)
    На Майдані з’явилися бетонні підсніжники (фото)
    На Майдані з’явилися бетонні підсніжники (фото)
    На Майдані з’явилися бетонні підсніжники (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, неподалік від станції метро «Лівобережна» в Києві з'явився новий арт-об'єкт. Це величезний телескоп, який вже привертає увагу місцевих жителів.

    Київ свята мистецтво квіти
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