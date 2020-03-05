На Майдані з’явилися бетонні підсніжники (фото)
Комунальники облаштовують нову фотозону в центрі Києва
У середу, 4 березня, на Майдані Незалежності в Києві з'явилися величезні підсніжники з бетону. Нова інсталяція з 8 величезних квітів через свої гігантські розміри приковує до себе погляди перехожих.
Бетонні квіти на Майдані встановили на клумбі, де раніше була фотозона I Love Kyiv. Про це повідомляє Інформатор.
Посередині клумби встановили найбільший пролісок, а навколо нього - ще 7 менших за розміром. Але на даний момент інсталяцію ще не закінчили облаштовувати.
У планах у комунальників також додати зелене листя і декоративний сніг і висадити на клумбі тюльпани і гіацинти.
Підходи до нової фотозони хочуть вимостити мармуровою крихтою, а землю - покрити хвоєю з перероблених ялинок, які жителі Києва здавали після новорічних свят.
Повністю інсталяцію планують закінчити до 6 березня, після чого всі охочі зможуть зробити фото біля весняних квітів.
Нагадаємо, неподалік від станції метро «Лівобережна» в Києві з'явився новий арт-об'єкт. Це величезний телескоп, який вже привертає увагу місцевих жителів.