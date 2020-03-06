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    8 березня у Києві відбудеться велике жіноче ралі

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    У змаганнях візьмуть участь винятково жіночі екіпажі - 8 березня у Києві відбудеться велике жіноче ралі
    У змаганнях візьмуть участь винятково жіночі екіпажі
    Фото: Укрінформ

    Для змагань біля столичної мерії змонтують спеціальні конструкції та обладнання

    Цієї неділі, 8 березня, у центрі Києва традиційно відбудуться змагання з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі». Організатором заходу є громадська організація «Київський міський автомотоклуб».

    Змагання триватимуть з 10:00 до 21:00.

    Авторалі проходитиме на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

    Планується, що із 03:00 до 09:00 8 березня біля адміністративного будинку Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 монтуватимуть конструкції і обладнання, необхідні для організації та проведення заходу. Демонтаж заплановано із 22:30 8 березня до 03:00 9 березня.

    За інформацією організаторів, у змаганнях можуть брати участь винятково жіночі екіпажі (пілот і штурман), але навіть без особливих навичок: кожна може стати першим або другим водієм – цьому навчать організатори.

    Відбувається окремий залік і для дівчат на електромобілях.

    Кожного року організатори гонки доповнюють Велике жіноче ралі новою схемою слалома на спеціальних ділянках.

    Нагадаємо, 8 березня 2019 року в центрі Києва відбулося щорічне авторалі серед жінок. У змаганнях взяли участь близько 50 екіпажів.

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