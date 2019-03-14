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    Німеччина повернула Україні грамоту Петра І

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    <p>Грамота Петра І датована 1708 роком</p> - Німеччина повернула Україні грамоту Петра І

    Грамота Петра І датована 1708 роком

    Фото: twitter.com/melnykandrij

    За словами посла Андрія Мельника, вже на днях грамота Петра І «познайомиться у Києві із Томосом»

    Німеччина повернула Україні грамоту Петра І, у якій той закликає Митрополита Київського Йоасафа Кроковського не схилятися у бік Вселенського патріарха.

    Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник.

    «Справді історичний день: Німеччина повернула Україні грамоту Петра І від 1708 року, у якій той закликає Митрополита Київського Йоасафа Кроковського не схилятися у бік Вселенського патріарха. Не склалося: вже на днях вона познайомиться у Києві із нашим Томосом», - написав посол.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня пройшла церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

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