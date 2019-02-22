Архієпископ УПЦ МП Климент (Вечеря): Підстав змінювати назву нашої церкви немає

Голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря)

«У питанні зміни назви бачу іншу небезпеку - спробу держави вчинити масове рейдерське захоплення майна»

З десяток охоронців, два кордони з перевіркою документів. У такій атмосфері церква Московського патріархату в Україні проводила зустріч із журналістами у Києві. Знову заяви про безпрецедентний тиск і порушення прав вірян. Головні проблеми – нові «церковні закони» та президентські вибори. «Такого брутального використання релігійного фактора в передвиборчих технологіях ми не пам’ятаємо за всі часи незалежності нашої держави», – безапеляційно заявив голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря). Сьогодні це один з небагатьох відкритих до спілкування офіційних спікерів в УПЦ МП.

За даними церкви Московського патріархату, з 12 тисяч парафій УПЦ МП лише 36 громад перейшли до новоствореної Православної церкви України. Ще щодо 24 начебто здійснене рейдерське захоплення, а навколо 240 парафій відбуваються силові протистояння. Владика Климент під час прес-конференції переконував, що від місцевих адміністрацій главам сільських громад начебто надсилаються листи-проекти протоколів засідань релігійних громад, на яких начебто уже підготовлені результати, з якої до якої конфесії громада має перейти. Проте жодного документального доказу під час прес-конференції надано не було, як і не було названо жодного чиновника, який давав такі вказівки.

Перереєстрація парафій відповідно до нового законодавства – ще один біль Московської церкви в Україні. Як відомо, держава вимагає, аби релігійні громади церкви з релігійним центром в іншій державі у своїй назві не вказували українську належність. Оскільки УПЦ МП прямо підпорядковується Російській православній церкві, це і є підставою для перейменування.

«Главком» поспілкувався владикою архієпископом Климентом (Вечерею) після відкритого заходу.

Розмова почалась з останнього гучного скандалу – депортації одіозного намісника так званого Десятинного монастиря, єпископа Гедеона. «Ця ситуація є одним штрихом із загальної картини, що є фоном, на якому розвиваються державно-церковні стосунки». Такими словами розпочав прес-конференцію архієпископ Климент.

В інтерв’ю використані запитання, які прозвучали від журналістів інших видань під час прес-конференції.

Голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря)

Чи пов’язаний недопуск в Україну Гедеона з тим, що він мав зустрічі у США, на яких обговорював ситуацію навколо церкви?

Ситуація з архієпископом Гедеоном, який є архієреєм УПЦ, дуже виразна. Вона стала кульмінацією цілої низки подій, пов’язаних із труднощами, які мають практично усі архієреї УПЦ, які виїжджають за кордон, а потім повертаються на свою батьківщину. Практично кожного архієрея, сьогодні десятки таких є, на митниці додатково затримують, без пояснень забирають усі документи. Єдине питання, яке, наприклад, мені особисто поставили: до якої конфесії ви належите. Більше ніяких питань з боку представників митниці я не почув. Це все супроводжується додатковим обшуком і оглядом речей. На підставі чого це відбувається, нам не повідомляють. Те, що сталося з владикою Гедеоном, – обурливо. Для того, щоб анулювати якісь документи потрібно, щоб було рішення суду, або наказ президента України… Кричущим є те, що владика Гедеон багато разів виїздив з України і повертався, але цього разу він повертався після того, як мав розмову із представниками Конгресу США і доносив позицію Української православної церкви.

В Україні Конституція дозволяє мати одне громадянство. На якій підставі Гедеон користувався кількома паспортами різних країн?

Про те, що є якісь порушення закону, ми можемо говорити лише на підставі якоїсь експертизи, конкретного рішення суду. А говорити (про незаконність) просто так тому, що комусь це здалося, зокрема у поясненні Прикордонної служби, яка вказала зовсім іншу причину (недопуску на територію України), не можна. Служба каже, що єпископ Гедеон висловлював позицію «русского мира». То, відповідно до українського законодавства, це зовсім не є підставою вилучати паспорт громадянина України.

До того ж хочу зазначити, що питання подвійного громадянства, якщо в даному випадку мова справді іде про це, є темою, яка сьогодні широко обговорюється. Ми можемо знайти абсолютно різне тлумачення з боку чиновників в тому числі Міністерства юстиції. Бачимо, наскільки подвійне громадянство є проблематичним, наскільки воно розповсюджене, в тому числі серед представників найвищих ешелонів влади.

Яка позиція вашої церкви в цьому питанні? Тобто вона не засуджує ієрархів за другий-третій паспорт?

Наша позиція така сама, як і законодавство України. Все, що відбувається має відбуватися в правовому полі. Якщо є судове рішення, ми готові розглядати його, а людина має право захищати себе у суді. Сьогодні хтось із чиновників має таке право захищатися в суді, аби відновитися на керівних посадах, а представники церкви позбавлені такої можливості.

Окрім владики Гедеона хтось із архієреїв УПЦ МП має іноземне громадянство?

Мені не відомий був навіть випадок із єпископом Гедеоном. Тобто ця інформація (подвійне, або потрійне громадянство Гедеона), яка розповсюджується без додаткових підтверджень.

Владика Гедеон на своїй сторінці у Facebook написав, що збирається повернутися в Україну. Як саме УПЦ МП йому в цьому допомагатиме?

В юридичному полі. Коли він був затриманий на кордоні, до нього не допустили адвокатів, він не мав можливостей отримати правову допомогу. Сьогодні з ним уже співпрацюють юристи для того, щоб вирішити ці питання, щоб як і всі громадяни, він мав можливість отримувати правову допомогу.

Під час прес-конференції ви сказали, що випадок з єпископом Гедеоном, проблеми при проходженні через український кордон, для ієрархів УПЦ МП не поодинокі. Наведіть інші приклади?

Особисто зі мною таке трапилося напередодні так званого Об’єднавчого собору. Інших, з ким таке траплялося, без їх згоди називати не буду. Я спокійно сприймаю такі ситуації, але якщо у тебе під час проходження контролю відбирають паспорт без пояснення, то це викликає певні питання. Відбувається сегрегація за релігійною ознакою. Чому інших громадян пропускають без проблем, а єпископа Української православної церкви мають затримувати.

Можливо тому, що ієрархи Московської церкви виїжджають за одними документами, а в’їжджають до України за іншими?

Владика Гедеон виїхав за українським паспортом і повернувся до України з українським паспортом.

Нещодавно СБУ масово викликала священиків на допит. Що саме їм інкримінують, на якій стадії розслідування?

Відомо, що є розслідування за кримінальними провадженнями, відкритими за статтями 161 (порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) і за статтею 111 (державна зрада). Після масових допитів, які були вчинені за участю представників СБУ Рівненської області, якихось результатів цих допитів та обшуків на сьогодні ми не маємо. Окрім того було дивним те, що обшуки за статтею 161 відбувалися в приміщенні бухгалтерії підсобного господарства Києво-Печерської лаври. Тобто це дає підстави думати, що у них (у СБУ), у тих, хто ініціював цей процес, була зовсім інша мета.

Держава вимагає перереєструвати УПЦ МП. В разі, якщо цього не станеться, вашій церкві відмовлять в реєстрації, як діятимете?

На сьогодні жодних юридичних підстав змінювати назву і перереєстровуватися у нашої церкви немає. І тому заяви представників Міністерства культури є абсолютно безпідставними і такими, що не відповідають нормам українського законодавства.

Українське законодавство дозволяє релігійній громаді існувати без реєстрації. Чи допускаєте, що УПЦ МП може опинитися саме в такій ситуації?

Я допускаю всі ситуації, які можливі в межах правового поля Української держави.

Тобто існування без реєстрації не є проблемою для вашої церкви?

Я взагалі вважаю, що це не проблема. Я бачу в питанні зміни назви зовсім іншу небезпеку: вона пов’язана із спробою держави вчинити масове рейдерське захоплення майна. Розірвати договори, на підставі яких Українська православна церква користується культовими спорудами, договори оренди, договори користування. Або, наприклад, під приводом перереєстрації, коли вона проходитиме, держава може укласти договори із іншими релігійними організаціями (щодо управління культовими спорудами) тому що в цей період утворюватиметься певний (юридичний) вакуум. Тут відкривається ціла низка підстав для спекуляцій, оскільки знаємо, що українські чиновники мають значний досвід в неправдивий спосіб набувати майно інших юридичних організацій.

Народний депутат Микола Княжицький, який є одним з авторів змін у «церковному» законодавстві, заперечує вакуум.

Мені складно коментувати слова Княжицького, але я переконаний, що відміна реєстрації (чи то перереєстрації) 12 тисяч релігійних громад (від яких держава зобов’язує прибрати з назви українську належність церкви, до якої належать парафії), найбільшої релігійної організації України, а разом з тим і однієї з найбільших православних церков світу спричинить прецедент, який стане однією з найганебніших сторінок в історії демократичної України.

Є свідчення того, що групи так званих тітушок не діють в інтересах Помісної церкви, як стверджують ієрархи УПЦ МП, а навпаки з’являються на зборах релігійних громад, щоб спотворити результати голосувань, аби не допустити перехід релігійних громад до Православної церкви України. Прокоментуйте ці факти.

Це абсолютна нісенітниця тому, що можна навести безліч прикладів у тому числі з фото і відео фіксацією, коли «тітушки» - це ті, кого підвозять на підтримку священиків УПЦ КП, або ПЦУ, хоча ми знаємо, що вони не перейшли в ПЦУ, адже керуються статутними документами УПЦ КП. Маємо таку ситуацію в селі Дунаїв, Кременецького району у Тернопільській області. Вона трапилася минулої неділі (17 лютого). На сайті «Правого сектору» Тернопільщини є заяви організації, вони не приховують, що приїхали підтримати перехід парафії до Православної церкви України. Така сама ситуація у селі Оленівка Чернігівської області, де брутальним способом зрізали замки на дверях і до храму зайшли лише бритоголові молодики в камуфляжах. Вся «паства» складалася з людей, які не мали ніякого відношення до релігійної громади села…

Михайло Глуховський, «Главком»